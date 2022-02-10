Celalettin Güvenç, ‘Maraşlı, inanmış bir şehri almanın mümkün olmayacağını dünyaya gösterdi’

Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Maraş’ın destansı vatan müdafaasının Milli Mücadele tarihinde çok önemli bir yerinin olduğunu vurguladı. Türk milletinin tarih boyunca istiklalini korumak için nice çetin imtihanlardan geçtiğine dikkat çeken Güvenç, Maraş’ın 102 yıl önce 12 Şubat günü dünyanın bütün gücünü arkasına alan işgalcilere, bir ülkenin bayrağını halkının gözleri önünde indiremeyeceklerini ve inanmış bir şehri almanın mümkün olmayacağını gösterdiğini söyledi.

Güvenç’in mesajı şu şekilde;

“TÜM İSTİKLAL SEVDALILARINI TAZİMLE YÂD EDİYORUM”

“Öyle bir tarihimiz var ki, Türk milleti olarak 365 günün tamamını gururla ve ecdadımızı yâd ederek geçiriyoruz. Bu açıdan bizim için anlamlı günlerden biri de 102 yıl önce kahraman şehrimizin topyekûn verdiği destansı mücadelenin zaferle noktalandığı gün olan 12 Şubat günü. 12 Şubat, kahraman ecdadımızın, Milli Mücadele tarihimizde çok önemli bir yeri olan destansı vatan savunmasını tarihe not düştüğü, yedi düvelin her türlü donanıma sahip askerini topraklarından defettiği gündür. Maraş’ı Kahramanmaraş yapan bu büyük mücadele, sadece şehrimizin değil Anadolu’nun topyekûn kurtuluşuna giden yolu da açmıştır. Kahraman ecdadımızın destansı mücadelesi, Meclisimiz tarafından 5 Nisan 1925’de İstiklal Madalyası ve 7 Şubat 1973’de ise Kahraman unvanının şehrimize verilmesini sağlamıştır. 12 Şubat zaferinin 102’inci yıl dönümünde tüm Kahramanmaraşlıların bu gurur gününü en içten dileklerimle kutluyorum. Rabbimden, hemşerilerimiz ve tüm milletimiz için büyük bir anlam ifade eden bu tarihi günün hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Bu vesileyle Kurtuluş Savaşı’mızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal ile birlikte, Maraş’ta yaşanan kıyamının kahramanları Sütçü İmam’ı, Arslan Bey’i, Rıdvan Hoca’yı, Senem Ayşe’yi, Çuhadar Ali’yi ve adını yazmakla bitiremeyeceğimiz tüm istiklal sevdalılarını tazimle yâd ediyorum. Binlerce yıldır vatan ve milletin bekası için canını esirgemeyen bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.

“İSTİKLALİMİZİ KORUMAK İÇİN NİCE ÇETİN İMTİHANLARDAN GEÇTİK”

Türk milletinin istiklal ve istikbalini korumak için çok çetin mücadeleler verdiğini aktaran Güvenç, “Sadece Cumhurbaşkanlığımızın forsundaki 16 devlet arması bile bizim tarihimizde ecdadımızın verdiği destansı mücadelelerin basit bir örneğidir. 16 kez yıkılmasına rağmen bitti dendiği anda yeni bir devletle dünyaya kafa tutan Türk milleti olarak, istiklalimizi korumak için nice çetin imtihanlardan geçtik. Milli Mücadele yılları da, bu imtihanın en zor şartlarda verildiği bir dönemdir. Bu zorlu dönemde Maraşlılar 12 Şubat 1920’de kazandıkları zaferle, işgalci güçlerin Anadolu’da barınamayacaklarını tüm dünyaya ilan etmiştir.

“ŞEHRİN DÖRTTE ÜÇÜNÜN YANMASI PAHASINA…”

102 yıl önce Sütçü İmam’ın kadınlarımızın peçesine el uzatan Fransızlara karşı ‘Bugün namus günüdür’ diyerek silahını çekmesi ile Rıdvan Hoca’nın minberde ‘Kalesinde kendi bayrağı dalgalanmayan bir memlekette Cuma Namazı kılınmaz’ ifadeleriyle yaktığı istiklal meşalesi, Maraş’la birlikte bütün vatanın istikbalini aydınlatmıştır. Kadınlarının mahremiyetine el uzatan düşman askerlerine cevabını, alnına yapıştırdığı kurşunla veren Maraşlının cesareti, yepyeni bir dönemin işaret fişeği olmuştur. Maraş Kalesinden indirilen bayrak, yerine dikilene kadar süren bu mücadeleye kadınıyla erkeğiyle tüm şehir katılmıştır. Şehrin dörtte üçünün yanması pahasına, elinde silahı bile olmamasına rağmen iman gücüyle düşmanı bu topraklardan söküp atan o güzel insanlara şükranlarımı sunuyor, hepsine rahmet diliyorum.

“12 ŞUBAT SABAHI GÜNEŞ BİR BAŞKA DOĞMUŞTUR”

22 gün 22 gece süren ve dünya tarihine geçen büyük bir destana dönüşen mücadelede yenilgiye uğrattığı düşmanı önüne katıp kovalayan Maraş’ımızın üzerine, 12 Şubat sabahı güneş bir başka doğmuştur. O gün Maraşlının mücadelesi ve cesareti, adeta tüm Anadolu’yu ateşlemiştir. İşgal yıllarında maruz kaldığı o mezalim sırasında Maraş halkının yaşadığı acılar, destansı mücadeleyle yerini gurura bırakmıştır. Kendisi de bir Maraşlı olan üstat Necip Fazıl’ın ifadesiyle Maraşlılar o gün, ateşi kanla, kurşunu etle, kılıcı kemikle önlemiştir. İşte Maraş’ımız, işgal altında yaşamaya karşı yükselttiği itiraz sebebiyle tarih sayfalarına, kendi kendini kurtaran şehir olarak geçmiştir. Vatanı, bayrağı ve istiklali uğruna canını feda eden Kahramanmaraşlılar, bütün dünyaya bizim nasıl bir millet olduğumuzu göstermiştir. Yedi düveli arkasına alan Fransızları arkasına baktırmadan bu topraklardan kaçırmıştır.

“İNANMIŞ BİR ŞEHRİ ALMANIN MÜMKÜN OLMAYACAĞINI ANLATTI”

Ecdadımız, 102 yıl önce 12 Şubat günü dünyanın bütün gücünü arkasına alan işgalcilere, bir ülkenin bayrağını halkının gözleri önünde indiremeyeceklerini ve inanmış bir şehri almanın mümkün olmayacağını anlattı. Bu güç biz Kahramanmaraşlıların damarlarında dün olduğu gibi bugün de mevcuttur ki bunu da 15 Temmuz’da hatırlatmıştı. Biz her türlü kötülüğe karşı, ecdadımızın yolundan giderek dimdik ayakta durmaya devam edeceğiz. Kendi kurtuluşunu gerçekleştirerek tarihe yön veren Kahramanmaraş’ımızın önünde hiçbir güç duramayacak, her alanda ilerleyişini sürdürecektir. Bu vesileyle bu güzel vatanını hain ellere bırakmayan kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Tüm hemşerilerimin 12 Şubat Kurtuluş Bayramı kutlu ve mübarek olsun.”