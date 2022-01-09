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CHP’li Öztunç’tan arazi toplulaştırma açıklaması, ‘Üreticiyi zora sokmuş, çifti sondaj bile vuramaz hale gelmiştir’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, “Arazi toplulaştırma özellikle kurak bölgelerimizdeki arpa, nohut, buğday, mercimek üreticisini zora sokmuş, çiftçi sondaj bile vuramaz hale gelmiştir. Çiftçi sera kursa, sondaj vursa üç gün sonra bu yer senin değil deyip yaptıklarının elinden alınacağı endişesi yaşamaktadır. Çiftçimizi mağdur etmeden ve birtakım haksızlıklara meydan verilmeden bu işin ivedilikle sonuçlanması çiftçi taleplerinin dikkate alınarak yürütülmesi Türk çiftçisini ve Türk ekonomisini rahatlatacak ve ileride oluşacak uyuşmazlıkların da önüne geçecektir” açıklamasını yaptı.

CHP’li Öztunç’tan arazi toplulaştırma açıklaması, ‘Üreticiyi zora sokmuş, çifti sondaj bile vuramaz hale gelmiştir’

CHP’li Öztunç’tan arazi toplulaştırma açıklaması, ‘Üreticiyi zora sokmuş, çifti sondaj bile vuramaz hale gelmiştir’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, “Arazi toplulaştırma özellikle kurak bölgelerimizdeki arpa, nohut, buğday, mercimek üreticisini zora sokmuş, çiftçi sondaj bile vuramaz hale gelmiştir. Çiftçi sera kursa, sondaj vursa üç gün sonra bu yer senin değil deyip yaptıklarının elinden alınacağı endişesi yaşamaktadır. Çiftçimizi mağdur etmeden ve birtakım haksızlıklara meydan verilmeden bu işin ivedilikle sonuçlanması çiftçi taleplerinin dikkate alınarak yürütülmesi Türk çiftçisini ve Türk ekonomisini rahatlatacak ve ileride oluşacak uyuşmazlıkların da önüne geçecektir” açıklamasını yaptı.

09 Ocak 2022 Pazar 12:06
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, arazi toplulaştırma işleminin sağlıklı ve mağduriyet yaratmayan bir biçimde yapılabilmesi için alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla TBMM’ye araştırma önergesi verdi.

Öztunç, önergesini şu gerekçelere dayandırdı:

“ARAZİ BİRLEŞTİRİLMİYOR PARÇALANIYOR: Parçalı arazileri birleştirmek, giderleri azaltıp gelirleri artırmak amacıyla başlanan arazi toplulaştırılma çalışmaları, sağlıklı yürütülmediğinden yıllardır istenilen netice alınamamış, uygulamada yaşanan sorunlar nedeniyle de arazi toplulaştırılması çiftçilerimize ve arazi sahiplerine faydadan çok zarar getirmiştir. Arazi toplulaştırılması masa başında ve harita üzerinde sadece büyüklüğü görülebilen arazilerin verim durumu gözetilmeden yapılmakta, vatandaşın arazisi birleştirilmekten ziyade parçalanarak birbirinden uzak parseller hâline getirilmektedir.

TOPLULAŞTIRMA YERİNDE DEĞİL MASA BAŞINDA YAPILIYOR: Çiftçi, parsellerin yerinin değişeceği endişesiyle askıya çıkarılan arazilerin listelerine itiraz etmekte, 50 yıldır sahibi olduğu arazinin başkasına verilmesini, arazilerinin yerinin değiştirilmesini anlayamadıklarını dile getirmektedirler. Arazi toplulaştırma ihalelerine katılan firmaların danışıklı olarak ihaleye girmesi ve işin ehli olmayan firmalara ihalenin verilmesi arazi sahiplerine güven vermemektedir. Toplulaştırma işini yapan firmanın dışarından olması ve toplulaştırmayı yerinde inceleme yerine uydu aracılığıyla yapması, toplulaştırma yapılırken köylüye danışılmadan köy heyeti kurulmadan yapılması, çiftçinin verimli arazisini elinden alıp verimsiz arazi verilmesi gibi şüpheli işlemler arazi sahiplerinde arazi toplulaştırma işleminin sağlıklı yapılmadığı yönünde bir kanı oluşturmaktadır. Bunun sonucunda arazi sahipleri arasında anlaşmazlıklar oluşmakta ve arazi sahipleri yasal yollarla haklarını aramak zorunda bırakılmaktadır.

SÜRELERİN UZAMASI MÜLKİYET HAKKINI KISITLIYOR: Aynı zamanda, toplulaştırma işlemlerinin yıllardır tamamlanamaması çiftçinin arazisi üzerine yatırım yapmamasına sebep olmakta, ekonominin vurduğu çiftçinin mağduriyeti daha da artmaktadır. Bu da Anayasamızda hak olan mülkiyet hakkının kısıtlanması anlamına gelmektedir.

ÇİFTÇİ BELİRSİZLİKTEN ÜRETİM YAPAMIYOR: Toplulaştırma özellikle kurak bölgelerimizdeki arpa, nohut, buğday, mercimek üreticisini zora sokmuş, çiftçi sondaj bile vuramaz hale gelmiştir. Çiftçi sera kursa, sondaj vursa üç gün sonra bu yer senin değil deyip yaptıklarının elinden alınacağı endişesi yaşamaktadır. Çiftçi üretim girdilerini azaltıp üretici gelirlerini arttıracağı düşüncesiyle toplulaştırmadan yana bir tavır içerisinde olmasına rağmen toplulaştırmanın yıllardır bitirilememesine ve saha çalışması yapılmadan yürütülmesine karşı çıkmaktadır. Zira bu işin doğru yapılmadığı çiftçilerimizin şikâyetlerinden ve uyuşmazlıkları yargıya götürmelerinden de anlaşılmaktadır. Çiftçimizi mağdur etmeden ve birtakım haksızlıklara meydan verilmeden bu işin ivedilikle sonuçlanması çiftçi taleplerinin dikkate alınarak yürütülmesi Türk çiftçisini ve Türk ekonomisini rahatlatacak ve ileride oluşacak uyuşmazlıkların da önüne geçecektir.”

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