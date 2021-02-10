Cüneyt Gebel’den 12 Şubat Kurtuluş bayramı mesajı

Gebel; Kahramanmaraşlı hemşerilerimin 12 Şubat Kurtuluş bayramı kutlu olsun. Kahramanmaraş işgalci güçlere karşı, devlet destiği olmaksızın, top ve tüfeğe karşı elindeki kazmasıyla tek vicut olmuş, yeri gelince evini yakmış ve düşmana geçit vermemiştir. Bu zafer Maraş’ı Kahramanmaraş yapmış ve dünyadaki tek madalyalı şehir olmuştur. Maraş, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunas vesile olmuştur. Maraşlı bıçak kemiğe dayandığında dünyayı yakacak güce sahip olduğunu 12 Şubat’ta göstermiştir.

Bu duygularla Kahramanmaraş’ın kurtuluşunda canıyla, kanıyla bedel ödeyen tüm milli mücadele kahramanlarımızı Rotmar ailesi olarak saygıyla selamlıyoruz. Tüm hemşerilerimizn de kurtuluş gününü kutluyoruz.”