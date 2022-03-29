Deva Partisi İl Başkanı Karatutlu: "Ak" Suyu "Kara" Su Yapanlara Seslendi

DEVA Partisi İl Başkanı Uzm.Dr. İrfan Karatutlu ve DEVA Partisi İl Doğa Hakları ve Çevre Politikaları Başkanı Avukat Aybala Uzun öncülüğünde İl ve İlçe teşkilatlarından bir grup teşkilat üyesi ile olay bölgesine giden Deva Partililer, Kahramanmaraş’ta rengi, kokusu ve çevresindeki kirliliğiyle anılan Aksu Çayı’nda son duruma dikkat çekmek için Aksu Çayı Osmanbey Mahallesi’ndeki köprüden "Ak" suyu "Kara" Su yaptılar diye seslendi.

İlk olarak söz alan Deva Partisi İl Başkanı Uzm.Dr.İrfan Karatutlu yaptığı açıklamada: "Kahramanmaraş'ın merkezinde fabrika atıklarıyla kirlenen bir çayın önündeyiz. Bu kirlilik yıllardır devam etmektedir. Yıllar önce balık tutulan, etrafında piknik yapılan Ak suyumuzu Kara Su yapanlara ve bu konudan sorumlu olan Kahramanmaraş Valiliği Umumi Hıfzıssıhha kuruluna, Kahramanmaraş İl Çevre Şehircilik Müdürlüğüne ve bu atıkları fabrikalarından arıtmadan atan sanayicilere buradan sesleniyoruz ve uyarıyoruz. Doğacak sağlık sorunlarından siz sorumlu olacaksınız. Yaklaşık 5 kilometrelik güzergaha sahip olan çay yatağının çevresi atılan kül ve çöp yığınları ile dolmuş durumda. Kirli su nedeniyle bölgede yaşayan insanlar ve hayvancılık yapan vatandaşlarımızın hayvanları hastalığa yakalanıyor. Yaptığımız incelemede Sır Barajı’nda siyah suyun temiz suya karıştığı açıkça görülüyor. Kirli su ve pis koku nedeniyle vatandaşlar evlerinde oturamaz hale geldiklerini belirtiyor, bu soruna yetkililer artık çözüm bulmalıdır. Deva Partisi olarak "Dünya Su Günü"nde su kirliliğinin de takipçisi olacağız. Su "Deva"dır. " diye sözlerini tamamladı.

Daha sonra söz alan DEVA Partisi Kahramanmaraş Doğa Hakları ve Çevre Politikaları Başkanı Avukat Aybala Uzun, artık şehirlerimiz temiz suya daha fazla ihtiyaç duymaktadır ve bu su kirliliğine yetkililer acil çözüm bulmalıdır diyerek sözlerine başladı.

"Bu şehir kara kaderinden kurtulmalıdır"

Avukat Aybala Uzun yaptığı konuşmada: "Dünyada 785 milyon insan temel su kaynaklarına ulaşamamaktadır. Yurdumuzda yeraltı kaynakları her geçen gün azalmakta, mevcut olanlar da fabrika atıklarıyla kirletilmektedir. Gelecekte şehir nüfusunun artması ciddi su sorunlarını beraberinde getirecektir. Şu anda bulunduğumuz yer Kahramanmaraş'ın merkezi Osmanbey ve Aksu mahallelerimizdeki Aksu Çayı, Karaçay diyoruz biz buraya. Kahramanmaraş'ın kara kaderi burası. Şu anda bulunduğumuz yer; Kahramanmaraş’ın kanayan yaralarından bir tanesi. Yıllarca haberler yapıldı burası ile ilgili tepki söylemleri gerçekleştirildi, maalesef yıllardır çözülemedi. Aksu Köprüsü’nün hemen altında fabrikalardan boşalan atık sular bu bölgeyi zehirlemektedir. Burası barajları besleyen güzel bir kaynak. Çiftçiler buradaki su ile topraklarını sulayıp ürün alıyor. Bu "KARA SU" sır barajına kadar karışıyor. Burada çok ciddi bir çevre tahribatı var. Yetkililere sesleniyoruz. Denetimleri artırın ve artık doğamız zehirlenmesin. Biz Deva Partisi olarak; Ekosistemdeki tüm canlı ve cansız varlıkları bütüncül bir yaklaşımla ele alarak bugünün ve gelecek nesillerin haklarını da gözeten bir çevre anlayışına sahibiz. Bizler doğayı emanet olarak görüyoruz. Aslında bu bir sonraki nesiller için en büyük sorumluluğumuzdur ve onlara yaşanabilir bir dünya bırakabilmektir. "Nesiller Arası Adalet" için sesleniyoruz. Artık bu Çevre katliamına "Hayır". Bu tarz etkinlikleri önümüzde ki süreçler içinde devam ettireceğiz ve takipçisi olacağız." diyerek sözlerine son verdi.