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Dilek Türkan, Kahramanmaraş’ta Sevenlerine Duygu Dolu Anlar Yaşattı

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde sahne alan Türk müziği sanatçısı Dilek Türkan, dillere pelesenk olmuş eserleri sevenleri için seslendirdi.

Dilek Türkan, Kahramanmaraş’ta Sevenlerine Duygu Dolu Anlar Yaşattı

Dilek Türkan, Kahramanmaraş’ta Sevenlerine Duygu Dolu Anlar Yaşattı

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde sahne alan Türk müziği sanatçısı Dilek Türkan, dillere pelesenk olmuş eserleri sevenleri için seslendirdi.

25 Kasım 2022 Cuma 17:20

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte Türk müziğinin sevilen ismi Dilek Türkan, Kahramanmaraş’ta sahne aldı. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konsere yaklaşık 500 müziksever katılım sağladı.

Sevenlerini Mazi Kalbimde Bir Yaradır şarkısı ile karşılayan Dilek Türkan; Fikrimin İnce Gülü, Bana Bir Aşk Masalından Şarkılar Söyle, Böyle Bir Kara Sevda, Evlerinin Önü Yonca ve Kadifeden Kesesi gibi dillere pelesenk olmuş eserlerin yanı sıra Kahramanmaraşlı Türk Halk Ozanı Âşık Mahzuni Şerif’in Boşu Boşuna adlı parçasını da müzikseverler için seslendirdi.

Duygu dolu anların yaşandığı konserde katılımcılar da hep bir ağızdan sanatçı Dilek Türkan’a eşlik etti. Yaklaşık bir buçuk saat süren konserde Türk müziği sanatçısı Dilek Türkan, seslendirdiği eserlerle ve sahne performansıyla dinleyicilerden yoğun alkış aldı. Gösterilen büyük ilgiden duyduğu memnuniyeti belirten Dilek Türkan, Kahramanmaraşlı hayranlarına teşekkür etti.

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Dilek TürkanKahramanmaraş’ta Sevenlerine Duygu Dolu Anlar Yaşattı
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