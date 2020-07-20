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Domates Güvesinde Feromon Tuzaklar Kuruldu

Elbistan Tarım ve Orman Müdürlüğü, Elbistan İlçesinde yaklaşık 2 bin dekar alanda sofralık ve salçalık domates ekimi yapıldığını ; Üreticilerimizi Domates Güvesi tehlikesinden korumak ve ilaçlamayı planlamak amacı ile Elbistan ilçesini kapsayacak şekilde belirli mahallelerde ikişer adet feromon tuzakları kuruldu.

Domates Güvesinde Feromon Tuzaklar Kuruldu

Domates Güvesinde Feromon Tuzaklar Kuruldu

Elbistan Tarım ve Orman Müdürlüğü, Elbistan İlçesinde yaklaşık 2 bin dekar alanda sofralık ve salçalık domates ekimi yapıldığını ; Üreticilerimizi Domates Güvesi tehlikesinden korumak ve ilaçlamayı planlamak amacı ile Elbistan ilçesini kapsayacak şekilde belirli mahallelerde ikişer adet feromon tuzakları kuruldu.

20 Temmuz 2020 Pazartesi 12:32

Domates Güvesi (Tuta Absoluta) 4 dönem larva geçiren 4. dönemde zarar veren zararlıdır. İklimi sıcak yerlerde daha fazla görünen zararlı sıcaklık 15 derece ve üzerinde zarar yapar. Domates Güvesi zarar potansiyeli çok yüksek, Akdeniz iklimi yaşayan bölgelerde ana zararlı konumundadır. Yumurtadan çıkan larva bitkinin yaprak, gövde, meyve kısımlarına girerek zarar verir. Bitkinin kök kısmı hariç bütün diğer kısımlarında zarar oluşturur. Domates Güvesi (Tuta Absoluta) bitkide galeriler açarak beslenir. Daha çok olgunlaşmamış domates meyvelerini seçer. Zarara uğrayan meyvelerin pazar değerini düşürür. %50-100 ürün kaybına yol açabilir. Ana konukçusu domatestir. Yanı sıra patates, patlıcan, biberde zarar yapar.

İlçe Müdürlüğü; Ergin çıkışını saptamak için üretim sezonunun başlangıcından itibaren domates tarlalarında tuzaklar kurulduğunu; Feromon tuzakların, türe özgü olan ve çiftleşme çağrısı olarak karşı cinsi cezbetmek için salgılanan feromon maddesi ve bu feromonla hazırlanan eşeysel çekici tuzaklar olduğunu belirti. Bu kokular ya doğal olarak böceğin vücudundan elde edilerek ya da sentezi yapılıp üretilerek tuzak sistemlerinde kullanılıyor. İçinde domates güvesi erginlerini çeken özel kokuların olduğu tuzaklar haftada bir kontrol edilerek populasyona göre ilaçlama zamanı geldiği tespit edilerek çiftçilerimize gerekli duyurular yapılır.

Anahtar Kelimeler:
Domates Güvesinde Feromon Tuzaklar Kuruldu
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