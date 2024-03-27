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Dr. Selahaddin Can, “İyi Parti gümbür gümbür geliyor, haftaya zaferimizi kutlayacağız”

İYİ Parti Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayı Dr. Selahaddin Can, “İYİ Parti olarak gümbür gümbür geliyoruz. Haftaya zaferimizi kutlayacağız.” dedi.

Dr. Selahaddin Can, “İyi Parti gümbür gümbür geliyor, haftaya zaferimizi kutlayacağız”

Dr. Selahaddin Can, “İyi Parti gümbür gümbür geliyor, haftaya zaferimizi kutlayacağız”

İYİ Parti Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayı Dr. Selahaddin Can, “İYİ Parti olarak gümbür gümbür geliyoruz. Haftaya zaferimizi kutlayacağız.” dedi.

27 Mart 2024 Çarşamba 20:05

Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mesut Dedeoğlu Akdo Sarayı’nda düzenlediği tanıtım toplantısında projelerini açıkladı.

Proje tanıtım toplantısına; İyi Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Süleyman Tekerek, Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Ahmet Altun, Onikişubat İlçe Başkanı Av. Hamza Akkurt, Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayı Dr. Selahaddin Can, Onikişubat Belediye Başkan Adayı Mehmet Sabancı, 8. Bölge Teşkilat Koordinatörü Ahmet Çabukel, Kadın Politikaları Başkanlığı Bölge Sorumlusu Neslihan Koca Nergiz, partililer ve basın mensupları katıldı.

Programda konuşan Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayı Dr. Selahaddin Can, mevcut yönetimin kesintisiz hizmet söylemiyle tehditlere devam ettiğini savundu.

Kahramanmaraş’ın yıllardan beri hizmet görmediğini belirten Can şunları ifade etti;

“Bilbordlarda şunu gördüm, kesintisiz hizmet diyorlar, bunlar hala tehditlere devam ediyor. Biz İYİ Parti’nin cesur insanları olarak hiçbir tehdidi kabul etmiyoruz, tehditlere boyun eğmeyeceğiz. Cesur ve iyiler hareketi olarak yola çıktık. Yıllardan beri merkezle yerel yönetim aynı olmasına rağmen gelmeyen hizmeti kesintisiz nasıl getirecekler.

Dulkadiroğlu’nda hep diyorlardı; “gerçek belediyecilik” bunu gündeme getirdik, şimdi bunu da bilbordlardan kaldırırlar.

Dulkadiroğlu, onikişubat ve Kahramanmaraş büyükşehirde İYİ Parti olarak gümbür gümbür geliyoruz. Haftaya zaferimizi kutlayacağız.”

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