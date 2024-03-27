TREDER Kahramanmaraş’ta depremzedelere alışveriş kartı dağıttı!

Depremden en çok etkilenen şehirlerden Kahramanmaraş’taki Onikişubat Belediyesi’ne ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 500 bin TL değerinde 1000 adet alışveriş kartı verildi.

Türkiye’nin treyler üretim merkezi haline gelmesine büyük katkı sağlayan Treyler Sanayicileri Derneği sosyal sorumluluk projeleriyle de diğer sivil toplum kuruluşlarına örnek oluyor.

Depremde tüm olanaklarını seferber eden TREDER, Ramazan ayında da depremzedeleri yalnız bırakmadı.

27 Mart’ta 500 bin TL değerinde 1000 adet alışveriş kartı, TREDER Üyesi Mehmet Dinçer, Kahramanmaraş'ın Onikişubat Belediye Başkan Hanefi Mahçiçek ve Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ali Ünsal tarafından ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

TREDER DEPREMZEDELERİ RAMAZAN AYINDA DA UNUTMADI

TREDER, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremler sonrası tüm olanaklarını seferber etmişti. İlk günden itibaren AFAD’a nakdi yardım yapan TREDER üyeleri, treylerler dolusu yardım malzemesinin toplanması ve yardım organizasyonlarının gerçekleştirilmesi için çalıştı. Özellikle iş makinalarının, vinçlerin taşınması için ihtiyaç duyulan lowbedler’in tedariki için büyük çaba gösterildi. Deprem felaketinin ardından yardımlarını sürdüren TREDER, İskenderun Nuri Uysen Ortaokulu ve Belen Sultan II. Abdülhamid Han Ortaokulu’nda Robotik Kodlama Sınıfı kurdu. Sağlık, hijyen, barınma, beslenme, enerji gibi temel ihtiyaçları karşılamak için Afet Treyleri’ni üretti. TREDER, Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutlamak üzere depremde en fazla hasar gören Hatay’da bin 700 çocuğa giyim ve kırtasiye desteği sağladı. İskenderun, Kırıkhan ve Dörtyol ilçelerinde 25 okul ile Azganlı konteyner kentindeki ilk, orta ve lise öğrencilerine toplamda 65 bin 194 parça ürün dağıtıldı.

“Ramazanda paylaşmanın, yardımlaşmanın en güzel örneğini TREDER gösterdi”

TREDER son olarak Ramazan ayında Kahramanmaraş’taki depremzedeler için Onikişubat Belediyesi’ne 1000 adet alışveriş kartı verdi. Onikişubat Belediye Başkan Hanefi Mahçiçek, TREDER tarafından yapılan yardım ile ilgili yaptığı açıklamada ‘’Bu ziyaret vesilesiyle TREDER, bin tane ihtiyaç sahibi ailelerimize dağıtmak üzere hediye kartı getirdiler. İşte bizim milletimizin güzelliklerinden birisi de bu. Özellikle Ramazanda paylaşmanın, yardımlaşmanın en güzel örneğini TREDER gösterdi. Biz de bunları ihtiyaç sahibi kardeşlerimize, belediyemiz kanalıya dağıtacağız. Ben kendilerine böyle güzel bir adedi devam ettirdikleri için, yardımlaşmanın en güzel örneklerinden birini icra ettikleri için çok teşekkür ediyorum.’’ şeklinde konuştu.

TEREDER organizasyonu ile yapılan yardıma katkı sağlayan firmalar:

KadesanGroup, Sertel, Osman Koç, Cloos, Mustafa Kavas, Alm Damper, Scorpion, OMS, Atik Masa, Mustafa Ceylan, Özgül, Özkoç, Nükte.