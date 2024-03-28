Muhammed Aydoğar: “Yetenekli gençlerimizin velisi olacağız”

31 Mart Yerel seçimlerine günler kala seçim çalışmalarını sürdüren Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhammed Aydoğar, Onikişubat İlçesi Altınova Mahallesi’nde vatandaşlar ile bir araya geldi. Burada vatandaşlara hitap eden Aydoğar, Altınova ve bölge mahallelerin suyun üstünde yaşadığını ancak susuz bırakıldığını belirtti. Bu mahallere tarımsal sulama ve içme suyu için söz veren Aydoğar, bütün mahallelerin sağlık kuruluşlarına kolay ulaşımı için mücadele edeceklerinin altını çizdi. Genç nesillere sahip çıkacaklarını ifade eden Aydoğar, her mahalleye spor tesisi kurma vaadinde bulundu. Kahramanmaraş Evi Projesi ile Kahramanmaraş’tan büyükşehirlere giden vatandaşların kalacak yer sıkıntısı olmayacağını dile getiren Aydoğar, spor ve sanatta yeteneği olan gençlerin elinden tutacaklarını ve belediye olarak onlara velilik yapacaklarını vurguladı.

SUYUN ÜZERİNDE YAŞAYIP SUSUZ BIRAKILAN BELDE

Aydoğar, Altınova Mahallesi’nde vatandaşlara hitabında şu ifadeleri kullandı: “Yeniden Refah Partisi olarak kendi adaylarımızla seçime gidiyoruz. Daha önce Altınova ve civar mahallelere gelerek bütün muhtarlıkları ziyaret ettim. Bu bölgedeki bütün mahallelerimizde altyapı probleminin olduğunu biliyoruz. Altyapı probleminin yanında içme suyu probleminin de olduğunu biliyoruz. Bu vadi gölün üzerinde yaşamaktadır. Burada su ihtiyacı varsa sondaj vurmaya gerek bile olmaz. Buraya suyun üzerinde yaşayıp susuz bırakılan belde diyebiliriz. Biz buranın hem tarımsal sulamasını hem de evlerimizin içme suyu sorununu halledeceğiz. Altyapı sorununu çözmeye daha önce söz vermiştik. .Bütün mahallelerimizin sağlık kuruluşlarına ulaşımı için elimizden geleni yapacağız. Bütün bu mücadeleyi vermek için bizler hazırız.

GENÇ NESİLLERE SAHİP ÇIKMAMIZ GEREKİYOR

Genç nesillere sahip çıkmamız gerekiyor. Kahramanmaraşlılar bize teveccüh gösterirse, bize destek verirse bütün mahallelere spor salonu yapacağız. Mahallelerimizde özellikle depremden sonra oluşan metruk yapıları bir an önce ortadan kaldırmamız gerekiyor. Gayrimeşru olayların önünü kapatmak için hem Kahramanmaraş’ımızın merkezinde hem de kırsal mahallelerimizde bu yapılan tamamının kaldırılması gerekiyor.

KAHRAMANMARAŞ EVLERİ PROJESİ

Kahramanmaraş’ın eski mahalleleri olan Divanlı, İsa Divanlı, Sakarya Mahalleleri gibi yerlerde bulunan metruk yapılarda madde bağımlılığı ve fuhuş başını almış gitmiş durumda. Bir an önce bu yapıların kaldırılması gerekiyor. Mahallelerimizde yapmamız gereken spor tesislerimizde profesyonel, mesleğini bilen hocaları göndermemiz gerekiyor. Altınova Mahallemizden süper lig seviyesinde top oynayacak yetenekte bir tane kardeşimiz çıksa bütün coğrafyaya o gencimizin faydası olur. İyi bir voleybolcu çıksa, iyi bir basketbolcu çıksa, bir kardeşimizin ressamlık özelliği varsa, bir kardeşimizin müzisyen özelliği varsa belediyemizin velilik görevi yapması gerekiyor. Sponsor olması gerekiyor.Bunun altyapısı nasıl olacak?Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ni alırsak Kahramanmaraş Evleri yapalım diye proje ürettik. Bu evleri İstanbul’da hem Anadolu hem de Avrupa yakasına, Ankara’ya, İzmir’e, Bursa’ya yapalım dedik. Kahramanmaraş Evi ne işe yarayacak. Altınova Mahallesi’ndeki bir kardeşimiz Ankara’ya hastasını götürdüğünde nerede kalırım diye düşünmeyecek, Kahramanmaraş Evi’nde kalacak. Pazarlamacısınız, İstanbul’a gittiniz nerede kalacağım diye düşünmeyeceksiniz. Gidip Kahramanmaraş Evi’nde kalacak ve geri şehrimize dönecek. Kahramanmaraş’ımızda diyelim ki bir kardeşimiz yetenekli. İyi futbol oynuyor veya iyi bir ressam. İstanbul’a gidip bu gencimizi orada pazarlamamız gerekiyor. Şehrimizin evladına sahip çıkmamız gerekiyor. Bizim Kahramanmaraş Evlerimizde bu gencimiz kalabilecek, bu gencimize ön ayak olup önünü açabilecek bir altyapı gerekiyor. Gençlerimizin elinden tutacağız.

MİSAFİRLİK FAZLA UZADI

Kahramanmaraş’ımızın merkezinde 2 tane çarşı oluşmuş durumda. Ulu Camii’nden aşağı doğru inince sol tarafta tamamen Türk esnaflar var. Kahramanmaraşlı kardeşlerimiz var. Yeraltı Çarşısı’nın oradan Şazibey Camii’nin oraya doğru giden caddenin üzerinde bir Suriyeli çarşısı var. Suriyeli kardeşlerimizin orada olmasından dolayı Kahramanmaraşlı esnaf kardeşlerimiz konteynırlarda çalışmak zorunda kalıyor. Genel Başkanımız Fatih Erbakan Bey’in ifadesiyle söylüyorum; misafirlik fazla uzadı. Biz bir belediyenin yetkisi ve sorumluluğu dâhilinde Kahramanmaraş’ımızda önceliği Kahramanmaraşlı kardeşlerimize vermek için elimizden geleni yapacağız. Buna müsterih olun. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Bunu hiçbir zaman inkâr etmiyoruz ama ev sahibinin dışarıda kaldığı bir çarşı merkezi de istemiyoruz. İmkânlar dâhilinde herkese yardımcı olmak isteriz. Bugün Kahramanmaraşlı hemşerilerimiz hastanelerde yatak bulamıyorsa, hastanelerde kendi sağlığını tedavi etmeye imkân bulamıyorsa Kahramanmaraşlının hakkını savunmak zorundayız. Yardım etmek güzel bir şey ama yardım ederken yardıma muhtaç duruma gelmek sıkıntılı bir durum.

İFTİRALARIN KARŞISINDA AHIR DAĞI GİBİ DURMASINI BİLİRİZ

31 Mart’ta sandığa gidilecek. Dün çok iyi olan bir siyasi parti bugün FETÖ’cü oldu. Dün çok iyi olan bir siyasi parti bugün başka bir dernekçi, vakıfçı oldu. Bu kaderi bizler yaşadık. Cenab-ı Allah kimseye yaşatmasın. Hiçbir insanı böyle imtihan etmesin. Baktılar ki Yeniden Refah Partisi halkın gözünde yükseliyor, Kahramanmaraş’ta belediyeleri kazanacak, bugün bize iftira kampanyaları başladı. Bütün derneklerle yakıştırmalar, bütün örgütlerle yakıştırmalar yapıyorlar. Sanki 8 ay önce Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bizler destek vermedik. Milletvekilliği seçimlerini geçirdik, milletvekilleri seçime gittiler. Depremde yara almış, her tarafı yıkılmış viran olmuş bir şehrin belediye başkanı 600 tane paket yaptırıp meclise gönderdi. Sen bunu gönderirken benim şehrimde insanlar ekmeğe muhtaçtı. Sen şehit ailelerinin vergisiyle paketler yaptırıp DEM Milletvekillerine gönderdin. Hem bunu yapacaksın hem de bize iftiralar atacaksın. Biz bu iftiraların karşısında Ahır Dağı gibi durmasını biliriz.”