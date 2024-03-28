Türkoğlu’nda Dev Katılımlarla Karaca’nın Zaferi İlan Edildi

Yeniden Refah Partisi Belediye Başkan Adayı Mehmet Karaca’nın, seçim ofisi dün akşam yine dev katılımlara ev sahipliği yaptı.

Desteklerin çığ gibi büyüdüğü Karaca, seçimlere 3 gün kala sevenlerine adeta zafer coşkusunu yaşattı.Beyoğlu Mahallesinden yüzlerce araçlık konvoyla Karaca’ya destek için Seçim Ofisine gelen aileler, Yeniden Refah Partisine katılım sağladı.

İş Adamı Emrullah Okumuş, Ali Okumuş (Fakı Ali), Mustafa Okumuş (Ecevit Mustafa), İş Adamı Sadık Kurt, Resul Akbaba, İyi Parti Belediye Meclis Üyesi Mustafa Selci, Necati Tut, Cemal Gemci, Mahmut Reyhan aileleri ile birlikte katılım sağlayanlar arasındaydılar. Seçim ofisinin almadığı kalabalık yine ilçede mitinge dönüştü.

Coşkulu kalabalığa seslenen Karaca, katılım sağlayan gönüldaşlarına teşekkür ederek; “Çok kıymetli hemşehrilerim, her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Her geçen gün çığ gibi büyüyoruz. Birlikte güçlüyüz, birlikte başaracağız. Bugün buradaki şu tablo, bizim sandıktaki zaferimizin habercisidir.

Verdiğiniz her destek benim omuzlarımdaki sorumluluğu daha da artırıyor. Ben de sizlere burada söz veriyorum, 5 yılda Türkoğlu’nu hizmetlerimizle şaha kaldıracağız. Sizlerin güvenini asla boşa çıkarmayacağım.

Bugüne kadar hep omuz omuzaydık, bundan sonra da yine aynı şekilde devam edeceğiz. Seçildikten sonra değişenlerden, seçimden seçime hal hatır soranlardan olmayacağız. Türkoğlu’na şeffaf belediyecilik anlayışı ve adaletli hizmetimizle Ahlaklı Belediyecilik damgasını vuracağız.

Benim hemşehrilerim kendilerine kimin hizmet edeceğini biliyor ve kararını vermiş. Allah hepinizden razı olsun” dedi.