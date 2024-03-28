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Erbakan Büyük Kahramanmaraş Mitingi İçin Geliyor

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, yerel seçimler öncesi Kahramanmaraşlılarla buluşmak için Cumartesi şehre gelecek.

Erbakan Büyük Kahramanmaraş Mitingi İçin Geliyor

Erbakan Büyük Kahramanmaraş Mitingi İçin Geliyor

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, yerel seçimler öncesi Kahramanmaraşlılarla buluşmak için Cumartesi şehre gelecek.

28 Mart 2024 Perşembe 11:30

30 Mart Cumartesi günü saat 14.30’da İstasyon Meydanında düzenlenecek mitingde yerel seçimler öncesi Kahramanmaraşlılara hitap edecek olan Erbakan, yerel seçimler öncesi son noktayı koyacak. Kahramanmaraş’ta adaylarıyla ve seçim çalışmalarıyla iddialı bir şekilde seçime hazırlanan Yeniden Refah Partisi, vatandaşların sandığa gitmesine saatler kala genel başkanını şehirde ağırlayacak. Genel başkanları Fatih Erbakan’ın şehirde düzenleyeceği miting hakkında açıklamalarda bulunan Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Mehmet Pekeren, tüm Kahramanmaraşlıları, Cumartesi günü İstasyon Meydanı’na davet etti. Kahramanmaraş’ın artık Yeniden Refah’ın bir kalesi olduğuna dikkat çeken Pekeren, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve tüm ilçe belediyelerine Yeniden Refah Partisi bayrağını dikeceklerini ifade etti. Genel Başkanları Erbakan’ın Kahramanmaraş’a verdiği önemden de söz eden Pekeren, “anketlerde şuan itibariyle öndeyiz, Genel Başkanımız şehrimizi çok seviyor, çok değer veriyor. Sütçü İmam’ın torunları olarak geleceğin Cumhurbaşkanı Erbakan’ın coşku içerisinde karşılayacağız” dedi.

KAHRAMANMARAŞ’A YENİDEN “REFAHI” GETİRECEĞİZ

Kahramanmaraş’a yeniden “refahı” getireceklerini belirten Pekeren, Cumartesi günü düzenlenecek olan Büyük Kahramanmaraş Mitingi ile seçim çalışmalarına coşkulu bir şekilde noktayı koyacaklarını söyledi. Pekeren; “Genel başkanımız Fatih Erbakan Bey, halka hitap etmek için, Büyük Kahramanmaraş Mitingi için Cumartesi günü ilimizde olacaklar. Şehrimizi tekrar ayağa kaldıracak projelerimizle, halkın içinden gelen güçlü adaylarımızla bu seçimlere güçlü bir şekilde hazırlandık. Hem Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nde hem de tüm ilçe belediyelerimizde Yeniden Refah Bayrağını dalgalandırmak, ahlaklı belediyeciliği Kahramanmaraş’ın bütününe yansıtmak için yola çıkmıştık. Çıktığımız bu yolda Kahramanmaraş Halkı’ndan aldığımız teveccüh, bu şehrin Yeniden Refah’ın bir kalesi olduğunun göstergesi oldu. 1989 yılında olduğu gibi Kahramanmaraş’a yeniden “Refahı” getireceğiz. Genel Başkanımızın hemşerilerimize yapacağı hitabet ile seçim çalışmalarımıza coşkulu bir şekilde noktayı koyacağız” diye konuştu.

TÜM HEMŞERİLERİMİZİ MİTİNGİMİZE BEKLİYORUZ

Tüm Kahramanmaraşlıları Cumartesi günü İstasyon Meydanı’nda düzenlenecek olan mitinge davet eden Pekeren, sözlerini şu şekilde tamamladı: “Genel başkanımız, Pazar günü yapılacak yerel seçimler öncesi son kez halkla Kahramanmaraş’ta buluşacak. Tüm hemşerilerimizi Cumartesi günü saat 14.30’da İstasyon Meydanı’na bekliyoruz. Tüm hemşerilerimize ahlaklı belediyecilik için, rantın olmadığı, rüşvetin olmadığı, adam kayırmanın olmadığı, torpilin olmadığı belediyecilik Cumartesi günü mitingimize, Pazar günü ise sandıkta Yeniden Refah’a oy vermeye davet ediyorum. Kahramanmaraş’ta refahlı günler yakındır.”

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Erbakan Büyük Kahramanmaraş Mitingi İçin Geliyor
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