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Dulkadiroğlu Belediyesi’nden Sütçü İmam Türbesi’nde Tadilat

Dulkadiroğlu Belediyesi, 12 Şubat etkinlikleri öncesinde Sütçü İmam Türbesi’nde onarım ve tadilat çalışmaları yaptı. Gerçekleştirilecek etkinlik öncesinde Sütçü İmam Türbesi, Türk bayraklarıyla donatıldı.

Dulkadiroğlu Belediyesi’nden Sütçü İmam Türbesi’nde Tadilat

Dulkadiroğlu Belediyesi’nden Sütçü İmam Türbesi’nde Tadilat

Dulkadiroğlu Belediyesi, 12 Şubat etkinlikleri öncesinde Sütçü İmam Türbesi’nde onarım ve tadilat çalışmaları yaptı. Gerçekleştirilecek etkinlik öncesinde Sütçü İmam Türbesi, Türk bayraklarıyla donatıldı.

09 Şubat 2022 Çarşamba 11:07
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Dulkadiroğlu Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da 12 Şubat Etkinlikleri öncesinde Sütçü İmam Türbesi’nde bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, “Milli mücadelemizin ilk kurşununu sıkan milli kahramanımız Sütçü İmam’ın türbesinde gerekli bakım çalışmalarını yaptık. Türbe etrafında bulunan alanları temizleyerek gerekli onarım çalışmalarını yaptık. Düzenli olarak yıl içerisinde türbe ile ilgili üzerimize düşeni yapıyoruz. Özellikle 12 Şubat kurtuluş etkinliklerinde türbede önemli derecede yoğunluk yaşanıyor. Bu yoğunluk öncesinde özellikle bakım ve onarım çalışmalarını yapıyoruz. Şehrimizin düşman işgalinde ilk kurşunu sıkan milli kahramanımızın kabrine gerekli ilgi ve alakayı bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz. Ben bir kez daha milli kahramanımız Sütçü İmam’ı rahmet ve minnetle anıyorum.”

Son Güncelleme: 09.02.2022 19:05
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Dulkadiroğlu Belediyesi’nden Sütçü İmam Türbesi’nde Tadilat
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