12 Şubat birliğimizin ve beraberliğimizin teminatıdır

Kahramanmaraş’ın en aktif aile derneği olan Müdürler Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Muhammed Kara, 12 Şubat Kurtuluş Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Mesajında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Kara, bu birlik ve beraberliğin tarihte 12 Şubat zaferiyle sonuçlandığını hatırlattı.

Kara, mesajında şunları söyledi: “12 Şubat Kurtuluş Günü, bu memleketin her bir ferdinin gurur günüdür. Dedelerimiz Kahramanmaraş’ın işgalinde büyük bir mücadele ortaya koyarak düşmanı yenmiştir. Bu zafer şehrin topyekun birlik ve beraberliği ortaya koymasıyla sağlanmıştır. Bugün bizler de derneğimizde aynı ruhla birlik ve beraberlik içerisinde faaliyet yapıyoruz. Gelecek nesillere bu destanları anlatıyor, atalarımızın zaferiyle gurur duyuyoruz. Kahramanmaraş Kurtuluş Savaşı mücadelesiyle adını dünyaya duyurmuştur. Bir avuç inanmış insanın neler yapa bileceğini cihana göstermiştir. Bu gururla başta kurtuluş savaşı şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Kurtuluş Bayramımız kutlu olsun.”