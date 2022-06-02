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Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi Kurslarına Yoğun İlgi

Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi’nde açılan eğitim kurslarına Kahramanmaraşlı gençler yoğun ilgi gösterdi.

Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi Kurslarına Yoğun İlgi

Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi Kurslarına Yoğun İlgi

Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi’nde açılan eğitim kurslarına Kahramanmaraşlı gençler yoğun ilgi gösterdi.

02 Haziran 2022 Perşembe 14:46
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Dulkadiroğlu Belediyesi’nin Kahramanmaraş’a kazandırdığı Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi, ortaya koyduğu kurs ve faaliyetlerle gençlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.
Özellikle eğitim kurslarına yoğun ilgi gösteren gençler, gençlik merkezinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi’nde, Müzik, Ses Eğitimi, Gitar, Tarih, İngilizce, KPSS Matematik, KPSS Türkçe, KPSS Tarih, Dikiş-Nakış, Tel Kırma, Kaneviçe, Basit Nakış İğneleri, Çin İğneleri, Makineda Maraş İşi, Türk İşi ve Hesap İşi gibi kurslar yer alıyor.
Merkez ile ilgili kısa bir değerlendirme yapan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, gençlerin ilgisinden memnun olduklarını ifade etti. Kahramanmaraş’ın en büyük gençlik merkezini inşa ettiklerini belirten Başkan Okay, bu gençlik merkezinin ortaya koyduğu faaliyetlerle gençlerin dikkatini çektiğini söyledi.
Gençlik Merkezi’nin faaliyetlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Okay, şunları söyledi: “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize yönelik ortaya koyduğumuz bu projemizin başarıya ulaştığını görmek bizleri son derece memnun etmektedir. İnşallah bu ilgi ve alaka her zaman devam eder. Gençlerimizin kendilerini geliştirmeleri, her türlü kötü alışkanlıktan uzak durmaları adına bu gibi mekanların önemli olduğunu düşünüyoruz. Bunun için de ilçemize ikinci bir gençlik merkezi inşa ettik. Gençlerimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Ben her zaman gençlerimizin yanındayım.”

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Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi Kurslarına Yoğun İlgi
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