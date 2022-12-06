Dulkadiroğlu Şelale Park İnşaatı Devam Ediyor

Bölgeye sosyal anlamda büyük zenginlik katacak projelerden biri olan Şelale Park projesinde çalışmalar devam ediyor.

İçerisinde yapay şelale, kafe, restoran, yürüyüş ve dinlenme alanlarının yer alacağı proje ile ilgili gelişmeleri aktaran Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay: “Bölgemizin gelişmesine ve zenginleşmesine katkı sağlayan projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bayazıtlı mahallesinde başlattığımız proje kapsamında bölgeye önemli bir sosyal aktivite alanı kazandırmış olacağız. Yapay şelale ile renklendireceğimiz bu alanda vatandaşlarımız keyifli vakit geçirecekler. İçerisinde kafe ve restoranın da bulunacağı bu alanda çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor” şeklinde konuştu.

