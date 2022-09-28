Dulkadiroğlu’ndan Kanuni Mahallesinde Asfalt Çalışması

Kış ayları öncesinde asfalt çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, merkez mahallelerde planlanan alanlarda asfalt serim işlemi gerçekleştirdi. Bu kapsamda Kanuni mahallesinde çalışma yapan ekipler, muhtelif sokakların çalışmasını tamamladı.



Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, şunları aktardı: “Bölgemizin yol standardını yükseltme adına yoğun bir çalışma yapıyoruz. Özellikle asfalt çalışmalarına büyük önem veriyoruz. İlçemizin dört bir yanında ekiplerimiz yoğun bir şekilde asfalt çalışması yapmaktadır. Kış aylarından önce bu çalışmaları tamamlayarak vatandaşlarımızın daha rahat bir şekilde ulaşım sağlamasını hedefliyoruz. Kanuni mahallemizde planlanan alanlarda asfalt çalışması yapıldı. Mahallemize hayırlı ve uğurlu olsun.”