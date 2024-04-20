Ebrar Sitesinde Yerinde Dönüşüm Başladı

Kahramanmaraş'ta depremde yerle bir olan Ebrar Sitesi'nin bulunduğu alanda yerinde dönüşüm çalışmaları başladı. 1400 kişinin yaşamını yitirdiği depremin simgesi sitede temel hafriyat kaldırıldı. İlk kazma vurularak temel atma çalışmaları başladı.

DEPREM BÖLGESİ AYAĞA KALDIRILIYOR

Temel hafriyatlarının kaldırılmasının arından fore kazık ve demir yerleştirme işlemleri ile devam edilen bölgede, bir yandan beton dökme işlemleri de sürüyor. 30 Bloklu konutlara ilaveten 2 iş yeri projesinin yer aldığı projede 200 teknik ve işçi kadrosu görevlendirildi. Fore kazık ve tünel kalıp yöntemiyle yapılacak konutlar, afetzedeler için can suyu olacak. Yerinde dönüşüm için etüt analizleri başladı. Sitenin bulunduğu alandaki 80 metre çapındaki fore kazıklar 20 metre derinliğe çakılıyor. Donatı demirler ise aralıksız inşaat alanına taşınıyor. Temelin sağlam olmasına azami hassasiyet gösteriliyor. Zemin artı 5 kat olarak inşaa edilecek binaların inşaatında 200 kişi çalışıyor. Makineler depreme dayanıklı binaların yapımı için çalışıyor.