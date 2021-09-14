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Edelerden ‘Aşı’ Çağrısı

Kahramanmaraşspor Edeler Taraftar Derneği, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulan aşı noktalarında korona virüs (Covid-19) aşılarını yaptırarak, vatandaşlara aşı çağrısında bulundu.

Edelerden ‘Aşı’ Çağrısı

Edelerden ‘Aşı’ Çağrısı

Kahramanmaraşspor Edeler Taraftar Derneği, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulan aşı noktalarında korona virüs (Covid-19) aşılarını yaptırarak, vatandaşlara aşı çağrısında bulundu.

14 Eylül 2021 Salı 14:32
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Geçen sezon maça alınmayarak taraftardan mahsun kalan Kahramanmaraşspor’un 12. adamı olan Kahramanmaraş Edeler Taraftar Derneği, TFF’nin stadyumlara giriş şartlarını yeniden belirlemesi ile harekete geçti. TFF, bu sezon oynanacak maçlarda aşı olmayan seyircilerin statlara alınmayacağını açıklamıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Yönetim Kurulu tarafından stadyumlara giriş şartlarının güncellendiği duyurması ile Kahramanmaraşspor’un en büyük destekçisi Kahramanmaraş Edeler Taraftar Derneği üyeleri başta olmak üzere tüm taraftarları Kahramanmaraş’ta İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulan 23 aşı noktalarında aşılarını yaptırıyor.

“Aşısız taraftar maça alınmıyor”

Kahramanmaraşspor’un pandemiden dolayı taraftardan uzak kaldığını dile getiren Kahramanmaraş Edeler Taraftar Derneği Başkanı Halil Yaman, aşının toplumsal bir sorumluluk olduğunu ve üyelerin bu duyarlılığı göstermesi gerektiğini kaydederek, “Aşısız taraftar maça bile alınmıyor” dedi.

Son günlerde ülke genelinde korona virüs vakalarında meydana gelen artışla birlikte aşılama oranının artması için adeta seferberlik başlatıldığını ifade eden Başkan Yaman, “Korona virüs salgınının ortaya çıkmasından sonra dünyada ve ülkemizde yaşanan sıkıntıları hepimiz müşahede ettik. Korona virüsten en az şekilde etkilenmek için başından beri ne gerektiyse yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Şimdilik bu salgınla mücadelenin en önemli ayağı aşıdır. Üyelerimizin bu hassasiyeti göstereceğine inanıyorum. Aşılarımızı olalım ve takımımıza ve armamıza katkı sağlamaya devam edelim” diye konuştu.

“Gece gündüz demeden, büyük fedakarlıkla çalışan sağlık çalışanlarına şükran borçluyuz”

Yaman, açıklamasının devamında ise, “Hayat kurtarmak için kendi canlarını hiçe sayan yüzbinlerce sağlık çalışanı, sağlık ordumuzun vazgeçilmezleri olan hemşirelerimiz sağ olsun her zaman görev başında. Sağlığımız için insan hayatının kutsallığından ödün vermeksizin gece gündüz demeden çalışan sağlık çalışanlarımıza bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bizler Kahramanmaraş Edeler Taraftar Derneği olarak sağlık çalışanlarımızın yanındayız ve destek vermeye hazırız. Malumunuz TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig için seyircilerin stadyumlara girişi için aşı olması şartı getirdi. Bu Bağlamda Bizlerde Edeler olarak Aşı noktalarına hücum ettik ve etmeye de devam ediyoruz. Taraftarlarımızı uyarıyoruz, sşı olmamış ve Covid-19 geçirmemiş seyircilerin müsabaka gününden 48 saat önce PCR testi yaptırmaları gerekir. Aşı olmuş seyircilerin son aşı tarihlerini takip eden 14 günden sonra başlamak üzere 180 gün süre ile herhangi bir teste ihtiyaçları yoktur. Covid-19 geçirmiş seyircilerin 180 gün süre ile test yaptırmalarına gerek yoktur. Covid-19 geçirmiş ancak müsabaka tarihi itibarı ile henüz aşı takvimini tamamlamamış seyirciler HES onayı ile stadyuma girebiliyor. Burada bize düşen aşılarımız günü geldiğinde yaptırıp takımımızın her zaman yanında olmak, Armamızın peşinden koşmak için önümüzdeki engelleri kaldıracağız” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Edelerden ‘Aşı’ Çağrısı
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