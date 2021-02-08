Ejder Susaçan’dan 12 Şubat mesajı

Susaçan, mesajında şunları kaydetti;

“12 Şubat Kahramanmaraş’ın kurtuluşu belki de dünyada az rastlanan kurtuluş mücadelelerinden bir tanesidir. Memleketin her yanı Tamamen işgal edilmiş, halk kendi küllerinden doğarak zorlu bir mücadeleyi kazanmıştır.

Ülkemizin gerek halk gerekse de düzenli orduyla işgal kuvvetleri düşmana karşı çeşitli mücadeleler verilmiş ama Maraşta’ki bir başka olmuş. Silah yönünden imkansızlık içinde olan halkımız Ali Sezai Efendi, Rıdvan Hoca, Av.M.Ali Kısakürek gibi daha bir çok o zamanki kanaat önderlerinin organizasyonuyla işgal kuvvetlerini şehrimizden def ederek İstiklal mücadele sini kazanmışlardır.

Onun için tarihte kahramanlık unvanı verilen ve İstiklal madalyası tüm şehir halkına verilmiştir. Tatbiki burada önemli olan İstiklal ruhunu layıkıyla devam ettirebilmektir. Yeni nesillere doğru aktarabilmektir.

Bu duygularla Kahramanmaraş’ımızın kurtuluş bayramı kutlu olsun.”