Ekinox Enerji A.Ş.’den kandil mesajı

Mevlid Kandilinin; tüm İslam alemine ve insanlığa sağlık, mutluluk ve refah getirmesini dileyen Murat Aksu mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Mübarek gecelerin toplum hayatımızda vazgeçilmez bir yeri vardır. Alemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimizin dünyaya teşrifleri dolayısıyla kutladığımız Mevlit Kandili de bu özel günlerin başında yer almaktadır. Peygamber Efendimizin doğumu karanlıkları aydınlığa çevirirken insanlığa rahmet ve güzellikler sunmuştur. Bugün hepimiz Peygamber Efendimizi anlamaya, O’nun engin sevgi ve hoşgörüsüne, izzet ve keremine, rehberliğine muhtacız.

Peygamberimizin hayatını okumaya ve anlamaya, O'nun engin sevgi ve hoşgörüsüne, zarafetine, izzet ve keremine, her biri ayrı bir hakikat taşıyan sözlerine kısacası onun rehberliğine olan ihtiyacımız her zamankinden fazladır.

Peygamberimizin dünyaya teşrif ettiği bu mübarek gecede, Mevla'nın sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden ve gönüllere umutla huzuru dolduran o yüce rahmetinden hepimizin faydalanmasını dilerim.

Bu duygu ve düşüncelerle bu anlamlı gecenin ülkemizin birlik ve bütünlüğüne vesile olmasını diliyor, ülkemizin ve tüm İslam âleminin mübarek Mevlid Kandili’ni en kalbi duygularımla tebrik ediyorum"