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Elbistan’da Kilit Parkesiz Mahalle Kalmadı

Kahramanmaraş Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ün projeleri arasında yer alan kilit parke çalışmaları kapsamında bölgede, 2019-2022 tarihleri arasında 171,2 Milyon TL değerinde, 1,2 Milyon metrekare döşeme yapıldı.

Elbistan’da Kilit Parkesiz Mahalle Kalmadı

Elbistan’da Kilit Parkesiz Mahalle Kalmadı

Kahramanmaraş Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ün projeleri arasında yer alan kilit parke çalışmaları kapsamında bölgede, 2019-2022 tarihleri arasında 171,2 Milyon TL değerinde, 1,2 Milyon metrekare döşeme yapıldı.

15 Ekim 2022 Cumartesi 12:46

Elbistan tarihinin en büyük ve en geniş çaplı çalışması olan ‘Kırsal Mahallelerimizi Kalkındırma’ projesi kapsamında yapımına devam eden kilit parke çalışmaları rekora koşuyor.

Bir tarafı Sivas, diğer tarafı Malatya il sınırlarında olan 2.547 kilometrekare yüzölçümüne sahip Elbistan’da, kırsal mahaller artık eşit hizmet anlayışıyla toz, toprak, çamur probleminden kurtuldu.

Elbistan Belediyesi yetkilileri tarafından yapılan yazılı açıklamada; “Kırsal Mahallelere, 2019 - 2022 yılları arasında güncel fiyatlarla 171,2 milyon ₺ değerinde, 1.2 milyon m² Kilit Parke döşemesi gerçekleştirdik. Proje kapsamında hedefimiz; Kırsal mahallelerimizin yol problemini tümüyle çözüme kavuşturmak. Ve bunun için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Son Güncelleme: 15.10.2022 16:44
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Elbistan’da Kilit Parkesiz Mahalle Kalmadı
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