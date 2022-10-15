Elbistan’da Kilit Parkesiz Mahalle Kalmadı

Elbistan tarihinin en büyük ve en geniş çaplı çalışması olan ‘Kırsal Mahallelerimizi Kalkındırma’ projesi kapsamında yapımına devam eden kilit parke çalışmaları rekora koşuyor.

Bir tarafı Sivas, diğer tarafı Malatya il sınırlarında olan 2.547 kilometrekare yüzölçümüne sahip Elbistan’da, kırsal mahaller artık eşit hizmet anlayışıyla toz, toprak, çamur probleminden kurtuldu.

Elbistan Belediyesi yetkilileri tarafından yapılan yazılı açıklamada; “Kırsal Mahallelere, 2019 - 2022 yılları arasında güncel fiyatlarla 171,2 milyon ₺ değerinde, 1.2 milyon m² Kilit Parke döşemesi gerçekleştirdik. Proje kapsamında hedefimiz; Kırsal mahallelerimizin yol problemini tümüyle çözüme kavuşturmak. Ve bunun için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerine yer verildi.