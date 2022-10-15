Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Genç Portreler’in ilk bölümü yayınlandı
Genç Portreler’in ilk bölümü yayınlandı
Duayen Gazeteciler Gençlere Altın Değerinde Bilgiler Aktardı
Duayen Gazeteciler Gençlere Altın Değerinde...
Diriliş Sanat Merkezi’nde Kayıtlar Başladı!
Diriliş Sanat Merkezi’nde Kayıtlar Başladı!
Kahramanmaraş Çocuk Akademisi’ne Yoğun İlgi
Kahramanmaraş Çocuk Akademisi’ne Yoğun İlgi
Kampüs Fest’in İkinci Gününde eğlenceye devam
Kampüs Fest’in İkinci Gününde eğlenceye...

Bakan Soylu acı haberi verdi! Patlamada 40 işçi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 40 olduğunu, bir işçiyle ilgili belirsizliğin sürdüğünü söyledi.

Bakan Soylu acı haberi verdi! Patlamada 40 işçi hayatını kaybetti

Bakan Soylu acı haberi verdi! Patlamada 40 işçi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 40 olduğunu, bir işçiyle ilgili belirsizliğin sürdüğünü söyledi.

15 Ekim 2022 Cumartesi 13:13

İçişleri Bakanı Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile patlama sonrası arama kurtarma çalışmalarına ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Madenciler, aileleri ve Türkiye'de madencilik mesleğini yapan herkesin gözü, kulağı ve bütün kalbiyle Amasra'da olduğunu belirten Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sağlık Bakanlığı UMKE, Türk Kızılay ve diğer bütün kurumların seferber olduğunu söyledi.

Soylu, olayın yaşandığı saatten itibaren yapılan çalışmalarda yerin 300-350 metre altında büyük çaba sarf edildiğini söyledi.

"26 şehidimizin açıklamasından sonra 14 şehidimize daha ulaştık"

Olaydan sonra mümkün olduğunca kamuoyunu doğru bilgilendirmeye ve zamanında bilgilendirme yapmaya çalıştıklarını ifade eden Soylu, şu açıklamalarda bulundu:

"Sabah saat 07.30 itibarıyla gece yaptığımız 26 şehidimizin açıklamasından sonra 14 şehidimize daha ulaştık. Yani 40 şehidimize ulaşmış olduk. Yine orada bir kısımda yangın olmasına rağmen kahraman madencilerimiz, arama kurtarmacılarımız, arkadaşlarını orada bırakmamak için büyük bir fedakarlık ortaya koydu. Hepsine minnettarız. 40 madencimizi, 40 şehidimizi çıkarıp buradan hastanelere ulaştırdık. 11 yaralımız da hastanelerde, 6'sı Sağlık Bakanlığımızın ambulanslarıyla İstanbul'da Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde, 5'inin 3'ü Bartın Devlet Hastanesi, 2'si ise özel hastanede, biri taburcu oldu.

110 madencimizden 58 madencimizin de kimisi kendi imkanlarıyla, büyük bir bölümü de arama kurtarma sonucu arkadaşlarımızın gayretleriyle kurtarılmış oldu. Bir madencimizle ilgili belirsizliğimiz var. Şu anda hem orada arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor hem de o belirsizliğin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar aşağıda da devam ediyor. 40 madencimizin de kimliği belirlendi. 26 madencimizin kimliğini gece o saat itibarıyla ifade etmiştik. Biraz sonra da geri kalan 14 madencimizin, şehidimizin kimliğini kamuoyuyla paylaşacağız."

"Sabaha kadar teşhis ve soruşturma çalışmaları sürdü"

Soylu, arama kurtarma çalışmalarının başından itibaren ailelerle olay yerinde ve hastanede olduklarına işaret ederek patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerine, mesai arkadaşlarına ve tüm madencilere başsağlığı diledi.

Başsavcılığın sabaha kadar hem teşhis hem soruşturmayla ilgili bütün çalışmaları sürdürdüğünü bildiren Soylu, şunları kaydetti:

"Onlara da ayrıca burada teşekkür etmek isteriz. Allah razı olsun, kolaylaştırıcı işlemler ortaya koydular. Dün olay yaşandığı andan itibaren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bazen saat başı, bazen yarım saat arayla, bazen kendilerinin aramasıyla, bazen de bizim bilgi vermemizle sürekli olarak bilgi arz ettik, bilgi verdik. Biraz sonra da hem olay yerinde bilgi almak hem de baş sağlığı dilemek ve taziyede bulunmak için kendileri Bartın'a intikal edecekler."

Son Güncelleme: 15.10.2022 16:44
Anahtar Kelimeler:
Bakan Soylu Acı Haberi Verdi! Patlamada 40 Işçi Hayatını Kaybetti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Erdoğan'dan Kahramanmaraşlı Şehit Babasına Taziye Telefonu
Başkan Erdoğan'dan Kahramanmaraşlı Şehit Babasına Taziye Telefonu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alacak
‘Dezenformasyonla Mücadele’ Yasası Yasalaştı
‘Dezenformasyonla Mücadele’ Yasası Yasalaştı
Havalar soğuyor! Sağnak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı!
Havalar soğuyor! Sağnak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı!
İŞKUR İEP kapsamında yüzlerce personel alacak!
İŞKUR İEP kapsamında yüzlerce personel alacak!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber