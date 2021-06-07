Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan Kipaş Holding’e ziyaret

Toplantıda Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Enerji Grubu Başkan Vekili Ahmet ÖKSÜZ tarafından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih DÖNMEZ ‘e ve ekibine Kipaş Holding ve jeotermal yatırımları hakkında kapsamlı bilgilendirme yapıldı. ÖKSÜZ; Aydın da Kipaş Holding’in Enerji Grubu tarafından yapılan toplam jeotermal yatırım tutarının 829.960.726 USD olduğunu belirterek, hâlihazırda 4 farklı sahada toplam 10 santral ile kurulu gücün 228.8 MW olduğunu ifade etti. 2020 yılında grup jeotermal santrallerinde 972.048.000 kWh elektrik üretimi yaparak Aydın ilinin 2020 yılı tüketimi olan 2.490.079.000 kWh'in % 39' unu karşıladıklarını bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih DÖNMEZ Ken JES 1 santralimiz önünde yaptığı basın toplantısında “Çevre mevzuatımız çok net ve orada sıfır toleransla gidiyoruz. Yalnız, çevre mevzuatına uygun hareket etmekle birlikte bu santralleri, tesisleri, yatırımları karalayan kesim de var. Bunlara da bilimsel tüm araştırma ve verileri ortaya koyarak ‘Bu savunduğunuz şeyler doğru değil. Yanlış bilgiler veriyorsunuz. Doğrusu bu’ diyeceğiz. Biliyorsunuz Aydın bir incir vatanı. Rabbim çok güzel bir doğa vermiş ve birkaç yıldır da bu santraller üzerinden incire olumsuz etkileri olduğu şeklinde algılar oluşturulmaya çalışıldı. Biliyoruz ki geçen sene incir üretiminde rekor üretim söz konusu oldu. Böyle bir şey olsaydı, incir üretiminde rekor kırabilir miydik? Kalite de bir sıkıntı yok. Yine bir takım hastalıklara sebep olduğu yönünde bir takım iddialar var. Onu da yine otoritelerle görüştük. Aydın’ın sağlığı ile alakalı bu tesisler olmadan önceki durum ile tesisler sonrası sürecinde aleyhte bir gelişme söz konusu değil. Yanıltmayalım, doğrusu neyse onu vatandaşımızla paylaşalım” ifadelerini kullandı.

Günün anlam ve önemine yönelik Ahmet ÖKSÜZ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih DÖNMEZ'e plaket takdim ederek ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür etti.