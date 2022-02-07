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Erken Doğan Buzağıya Bebek Gibi Bakıyor

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde erken doğan buzağıyı evine alarak bebek gibi bakan 6 çocuk annesi, bu davranışıyla yürekleri ısıttı.

Erken Doğan Buzağıya Bebek Gibi Bakıyor

Erken Doğan Buzağıya Bebek Gibi Bakıyor

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde erken doğan buzağıyı evine alarak bebek gibi bakan 6 çocuk annesi, bu davranışıyla yürekleri ısıttı.

07 Şubat 2022 Pazartesi 11:41
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İlçeye bağlı İğde Mahallesinde yaşayan 61 yaşındaki Nursel Alkaya, erken doğum sonrası gözleri görmeyen ve yürüme güçlüğü çeken buzağıyı, yaşama tutunması için evine aldı.

Karaboncuk ismini verdikleri buzağıyla 20 gündür aynı odayı paylaştıklarını kaydeden Nursel Alkaya, “Erken doğum sonrası ayağa kalkmadı. Veterinere bilgi verdik geldi. Veterinerde bana buzağıyı eve götürmemi istedi. O günden bugüne çocuk gibi besliyorum. Evin bir odasında birlikte kalıyoruz. Etrafı kirletmemesi için bez bağlıyorum. Hazırladığım sütü biberonla veriyorum. Şimdi durumu iyi. İnşallah en kısa sürede ayaklanır” dedi.

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Erken Doğan Buzağıya Bebek Gibi Bakıyor
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