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Erken Yaşta Evliliklerle Mücadelenin 'Yol Haritası' Hazır

Kahramanmaraş’ta Valiliği ve Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nce "Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele Strateji Belgesi ve Eylem Planı" taslağı hazırlanarak görüşe açıldı.

Erken Yaşta Evliliklerle Mücadelenin 'Yol Haritası' Hazır

Erken Yaşta Evliliklerle Mücadelenin 'Yol Haritası' Hazır

Kahramanmaraş’ta Valiliği ve Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nce "Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele Strateji Belgesi ve Eylem Planı" taslağı hazırlanarak görüşe açıldı.

01 Nisan 2022 Cuma 12:08
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Bu çerçevede; koruyucu ve önleyici hizmet sunumlarının hızlandırılması, kadın ve kız çocuklarının güçlendirilmesi, erken yaşta ve zorla evliliklerin önlenmesine ilişkin farkındalığın arttırılması hedeflenerek 2022-2024 yıllarını kapsayacak olan ‘Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele İl Eylem Planı’nı hazırlamak üzere oluşturulan Teknik Kurul Üyeleriyle birlikte 30 Mart 2022 tarihinde Çalıştay gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın yürürlüğe koyduğu "Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele Strateji Belgesi ve Eylem Planı"nın taslağı tamamlandı.

Konu ile kürsüde açıklama yapan Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, ‘’Evlilik yetişkin dünyasına ait bir kavramdır, çocuklarımız bu kavramın özdesi olmamalıdır çocuklarımız kendi seçimlerini yapabilecek bir güce sahip olmalı, kiminle ve ne zaman evlenecekleri yaşta olmalıdırlar ne yazık ki bir çok ülke gibi bizim ülkemizde de erken yaşta evlilikler nedeniyle çocuklarımızın sosyal bilimsel ve fiziksel psikolojik gelişimleri olumsuz yönde etkileniyor, sağlıklı birey olarak hayatlarını devam etmeleri maalesef zorlaşıyor, bizlerde Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın öncülüğüne paydaş kurum ve kuruluşlarmız ile birlikte çocuklarımızın korunması için toplumsal farkındalığın arttırılmasına yönelik çalışmalar yapıyor ve yapmaktayız, inşallah bundan sonraki süreçte de çocuklarımıza karşı her türlü istismarın önlenmesine yönelik toplumsal farkındalık yaratma çalışmalarımızın hızlandıracak koruyucu ve önleyici hizmetlerin etkinliği ve kapasitesini arttırmak için el birliği ile sizlerle birlikte gayret göstereceğiz’’ dedi

Anahtar Kelimeler:
Erken Yaşta Evliliklerle Mücadelenin Yol Haritası Hazır
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