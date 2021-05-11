banner405
Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş 29°
açık
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
İsrail bir terör devletidir!
İsrail bir terör devletidir!
Başkan Sarıaltun’dan Ramazan Bayramı Mesajı
Başkan Sarıaltun’dan Ramazan Bayramı Mesajı
Başkan Okay’dan Engelliler Haftası Mesajı
Başkan Okay’dan Engelliler Haftası Mesajı
Başkan Okay’dan Ramazan Bayramı Mesajı
Başkan Okay’dan Ramazan Bayramı Mesajı
ASİD başkanı Dr. Yıldırım’dan bayram mesajı
ASİD başkanı Dr. Yıldırım’dan bayram...

Ethem Çakmak’tan Bayram Mesajı

Çakmak Prefabrik şirket Müdürü Ethem Çakmak, Ramazan Bayramı Münasebetiyle Bir Kutlama Mesajı Yayınladı.

Ethem Çakmak’tan Bayram Mesajı

Ethem Çakmak’tan Bayram Mesajı

Çakmak Prefabrik şirket Müdürü Ethem Çakmak, Ramazan Bayramı Münasebetiyle Bir Kutlama Mesajı Yayınladı.

11 Mayıs 2021 Salı 12:52
banner459

Çakmak mesajında “Bayramlar, birlik ve beraberlik duygularımızın, en üst seviyede yaşandığı, sevgi, dostluk, kardeşlik ve manevi duyguların en üst seviyede hissedildiği müstesna günlerdir.

Bu bayram, tüm dünyada ve ülkemizde de etkili olan covid19 pandemisi nedeniyle, zor şartlardan geçiyoruz.

Bu zorlu süreçte devletimizin kararlı mücadelesi ve milletimizin alınan tedbirlere uyumu sayesinde, sağlıklı ve daha güzel günlere ulaşacağımıza olan inancım tamdır.

Bu vesile ile dargınlık ve kırgınlıkların unutulduğu, toplumsal birlikteliğin pekiştiği, saygı sevgi, iyilik ve güzelliklerin yoğun olarak yaşandığı bayramların, bu anlamda kıymetini iyi bilmeliyiz.

Bizi biz yapan milli ve manevi değerlerimize sahip çıktığımız, hayatımızı sevgi, saygı, yardımlaşma, dayanışma ve hoşgörü temeli üzerine bina ettiğimiz sürece daha güzel günlere ulaşacağımıza canı gönülden inanıyorum.

Ramazan ayını uğurlarken, hoşgörü, kardeşlik ve yardımlaşma duygularının yoğunlaşmasına vesile olan bir bayramı daha birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Bu duygu ve düşünceler içerisinde, ülkemizin ve bütün İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyor, bayramın tüm insanlığa dostluk, barış ve kardeşlik getirmesini temenni ediyor, herkese sağlık, huzur ve esenlikler diliyorum" ifadelerini kullandı.
 

Anahtar Kelimeler:
Ethem Çakmak’tan Bayram Mesajı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ziya Yenipınar’dan Bayram Mesajı
Ziya Yenipınar’dan Bayram Mesajı
Hüseyin Yetimoğlu’ndan Bayram Mesajı
Hüseyin Yetimoğlu’ndan Bayram Mesajı
Vakkas Kuzu’dan Bayram Mesajı
Vakkas Kuzu’dan Bayram Mesajı
Tütüncü AVM’den bayram mesajı
Tütüncü AVM’den bayram mesajı
Mehmet Özer’den Bayram Mesajı
Mehmet Özer’den Bayram Mesajı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber