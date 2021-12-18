Fatih Ölmez, ‘Devalüasyon sürecine girdik’

Müdahale doların 17'yi euronun ise 19 seviyesini aşması sonrasında geldi.

Müdahale sonrası dolar 16,40 seviyelerindeyken İşadamı ve Mali Müşavir Fatih Ölmez, “Maalesef hiç bir şey hesaplayamıyoruz. 2022’yi konuşalım diyoruz ama sene sonunu bile bilmiyoruz” dedi.

Son 2 günde yaşananları değerlendiren Ölmez;

“Bu bir devalüasyon süreci. Pek tabi ki dalgalı kurda fiyatlar yavaş yavaş bir yerlerde dengelenir ama 6 ay içinde tek yönlü bir hareketle geliyoruz. Çok ciddi oranlara geldik.

Yılbaşından bu yana yüzde 112,93, daha kötüsü en düşük gördüğümüz şubat ayının sonlarına doğru 6,8977’ye göre yüzde 126,7 artış yaşanmış. Bu tek başına devalüatif bir süreç, dalgalı kur falan değil.”

“CİDDİ ENFLASYONİST BİR ORTAMA DOĞRU GİDİYORUZ”

Asgari ücret hakkında değerlendirmelerde bulunan Ölmez;

“Asgari ücret 4,250 TL olarak açıklandı. Yaklaşık yüzde 50’lik bir artış söz konusu. Bu son hareketler bile bir artışı gerektirdi diye düşünüyorum. Çünkü geçtiğimiz enflasyonun bir kısmını karşılıyor ama yeni gelecek enflasyona da bir parça önden yükleme yapılmış. Ama benim tahminim 1-2 ay içinde onun etkisi de kalkar. Asgari ücretin yansımaları ve kurdan gelecek etkiyle beraber, TÜİK enflasyonunda muhtemelen ilk çeyrekte yüzde 30’un üzerini görürüz.

Ek olarak gelir ve damga vergisinin kaldırılmış olmasını da unutmayalım. Ciddi enflasyonist bir ortama doğru gidiyoruz.

Çalışma barışını bozmayacak bir artıştır umarım. Üretim tarafında dilerim kesinti ve aksamalar olmaz. Fiyatların yansıtılması bir iş, ama bu fiyatların yansıtılmadığı durumlarda üretimin aksaması bazı mal ve hizmetlerin yokluğunun hissedilmesi yaşam kalitemizi olumsuz etkiler. Umarım o noktaya gelmeyiz. Fiyatlama davranışlarının bozulması onu da beraberinde getirecek bir şey.”