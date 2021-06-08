Fide desteği çiftçinin yüzünü güldürdü

Çiftçilere yüzde 80 hibe ile dağıtılan fideler, tohum ekimine oranla hem daha az maliyetli hem de daha erken hasat imkânı sunuyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından tarımı destekleyici nitelikte atılan adımlar meyvelerini vermeye başladı. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi’nin geçtiğimiz aylarda Dulkadiroğlu, Onikişubat, Pazarcık ve Türkoğlu ilçelerinde çiftçilere dağıttığı toplamda 2,5 milyon adet biber fidesi toprakla buluşturulmuştu. Verilen destekle biber fidesi eken çiftçiler hasat dönemini heyecanla bekliyor. Boy veren biberlerden elde edilecek toplamda yaklaşık bin 500 ton ürünün Temmuz ayının ortasından itibaren hasadı hedefleniyor. Çiftçilere dağıtımın fide şeklinde yapılması, tohuma oranla iki kat daha verimli ve yaklaşık iki hafta erken hasat edilebiliyor.

Çok Büyük Katkısı Oldu

Fide dağıtımından yararlanan üreticilerden Ali Yavuz, “Kendime ait olan tarlamda Kahramanmaraş Kırmızı Biber üretiyorum. Tarlamıza ekimini yaptığımız biber fidelerini Büyükşehir Belediyemiz bizlere yüzde 80 hibe ile verdi. Üreticilerin yanında olduğu için Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum. Dağıtılan fidelerin bizlere çok büyük katkıları oldu. Bu fideler hem daha erken hasat edilebiliyor hem de maliyeti daha düşük. Belediyemiz bizlere biber fidesi desteğinde bulunuyor bizlerde üretimi azalan Kahramanmaraş Kırmızı Biberinin üretimini devam ettirmek için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.