Fırat Görgel, “Kahramanmaraş’ı hep birlikte inşa edeceğiz”

Şairler Tepesi Seyir Terasında gerçekleşen toplantıya; Tarım Orman ve Köy işleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi, AK Parti Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Mehmet Şahin, Mevlüt Kurt, Tuba Köksal, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve AK Parti İl Başkan Vekili Cüneyt Doğan, teşkilat üyeleri ve basın mensupları katıldı.

Toplantıda konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Av. Fırat Görgel, “Kahramanmaraş’ı yeniden değil, yeni Kahramanmaraş’ı oluşturabilmek için inşallah hep beraber çalışacağız. Allah nasip ederse bu kutlu görevin her saniyesini değerlendirebilmek için gayret edeceğiz” dedi.

Partisinin kendisinin aday gösterilmesi ile birlikte şehirde yaşanılan sevgi selinden ve Partiye duyulan teveccühten oldukça mutlu olduğunu ifade eden AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel; “Saygıdeğer bakanım kıymetli milletvekillerimiz, çok değerli kadın ve gençlik kollarımızın il başkanları, yol arkadaşlarım, basınımızın kıymetli mensupları, bu güzel toplantıya hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Öncelikle il başkanlığımıza sizlerle beraber basınımızla beraber bu güzel toplantıyı tertip ettiği için çok teşekkür ediyorum. Yine siz kıymetli basın mensuplarımıza bu toplantıya iştiraklerinizden dolayı ayrı ayrı hassaten teşekkürlerimi arz ediyorum. Gerçekten siyasete ilk girdiğim iki bin beş, iki bin altı yılından itibaren gençlik kolları yönetim kuruluyla başlayan, sonrasında gençlik kolları başkanlığı, il başkan yardımcılığı, ilçe başkanlığı, il başkanlığı ve şu anda büyükşehir belediye başkan adaylığıyla ilerleyen süreçte sizlerle çeşitli zamanlarda beraber olur. Birçok şehrimizde meydana gelen birçok acı, tatlı hadiseye beraber şahitlik ettik. Ve gerçekten her biri birbirinden değerli, her biri birbirinden kıymetli anılarımız olmuştur. O yüzden bu süreçte üzerinde emeğiniz var. Öncelikle hakkınızı helal ediniz. İnşallah çıkmış olduğumuz bu yolda da birlikte beraber çalışma, beraber şehrimize hizmet etme fırsatını hep beraber elde ederiz. O yüzden şunu ifade etmek istiyorum, sözlerime başlarken. Bugüne kadar yapmış olduğunuz, bize göstermiş olduğunuz desteklerden dolayı hepinizden Allah razı olsun” dedi.

“HİZMETLERİMİZİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞIMIZLA SÜRDÜRMEK İSTİYORUZ”

Partinin kurulduğu gönden bu yana her kademede görev aldığını ve önümüzdeki dönemde büyükşehir belediye başkanlığı için sahaya çıkacağını ve bütün gönüllere girmeye çalışacağını dile getiren Görgel, “Tabii 18 Ocak'la beraber biz de farklı bir süreç içerisindeyiz. Allah'a şükürler olsun, yıllarca partimize çeşitli partimizin çeşitli kademelerinde şehrimizi hizmet etme fırsatı bulduk. Bundan dolayı liderimiz sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve bugüne kadarki tüm bakanlarımıza, genel başkan yardımcılarımıza, milletvekillerimize, yol arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten partimizde her biri birbirinden kıymetli birçok dava arkadaşımızla beraber şehrimize hizmet ettik. Bugün tabii çok daha farklı bir heyecan içerisindeyiz. On sekiz Ocak'ta Allah'a şükürler olsun. İsmimizin Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Cumhur İttifakı olarak bizler için de sorumluluğumuz bir nebze daha artmış oldu. Öncelikle şunu belirtmek isterim. Kahramanmaraş'ta partimizde şu anda çok ciddi manada bir birlik, beraberlik, bir huzur ortamı var. Bundan dolayı sayın milletvekillerimize ve şu anda görev yapan tüm teşkilat mensubu kardeşlerime, belediye başkanlarımıza ilçe başkanlarımıza öncelikle teşekkürlerimi sunuyorum. Ve bu süreçte gerçekten bu birlik, beraberlik aday adaylığı sürecinin bir partinin ne kadar sağlıklı işlenebilirse bizim partimizde daha şükürler olsun o şekilde sağlıklı işleri. Ve on sekiz Ocak'ta belki de kimseye nasip olmayacak şekilde çok ciddi anlamda hem bugüne kadar beş yıllık süreç içerisinde memleketimize çok ciddi hizmetler sunan, emanete hakkıyla sahip çıkan, Hayrettin Güngör başkanımızla adeta aday, bizim aday gösterilmemizden sonraki süreçte abi kardeşlik görüntüsü de bence biz hem Kahramanmaraş teşkilatlarının, hem Kahramanmaraş'ta siyasi iklimin ne kadar güzel olduğunu, ne kadar anlamlı olduğunun, ne kadar kıymetli olduğunun adeta bir göstergesiydi. Gerçekten bu iklime sahip olmak, bizler için çok değerli. Inşallah bunu bu şekilde bir defa devam ettireceğiz. Bundan dolayı şu anda biraz önce ifade ettim. Sayın Bakanımıza, milletvekillerimize, emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi tabii aday olarak açıklandıktan sonra dün itibariyle vatandaşımızın huzuruna çıktık. Vatandaşımız sağ olsun, bizi dün çok güzel bir karşılama töreniyle bağrına bastı. Bu şehrin evladı olmamız hasebiyle sadece üniversite döneminde şehirden ayrılmış bir kardeşiniz, bir sizlerin de hemşehriniz olmamız hasebiyle gerçekten burada biriktirdiğimiz hem teşkilat mensubu kardeşlerimiz dostlarımız dün bizi bağrına bastı. Ve gerçekten benim için de çok güzel, çok duygulu bir anı yaşamış olduk hep beraber. Bu iklim inşallah her zaman görev yaptığımız süreç boyunca da Allah nasip ederse bize görev yapmayı inşallah bu şekilde devam ettireceğiz” dedi.

“Her daim vatan için basınımızla iç içe olacağız”

Toplumun tüm kesimleriyle iç içe bir görüntüyü inşallah şehrimizde herkesi her herkesi işleyeceğiz diyen Görgel, “Dün vatandaşlarımızla buluştuk. Sonrasında teşkilat mensubunda mensubu kardeşlerimize kampanya sürecimizle ilgili konuştuk. 6 Şubat yaşadığımız O üzücü hadisede kaybettiğimiz çok değerli hemşehrilerimizi mezarlıkta ziyaret ettik. Ve artık adeta sürece başlamış olduk. Inşallah bundan sonra hem 31 Mart'a kadar geçecek süreçte hem de Allah nasip Vatandaşlarımızın desteğiyle, duasıyla yapacağım, görev yapacağımız süreç boyunca her zaman vatandaşımızın içerisinde olacağız” dedi.

“Çalmadık Kapı, sıkmadık el bırakmayacağız”

Seçim startını verdiklerini ve çalışmalara başladıklarını ve gönül siyaseti yapacaklarının altını çizen Görgel, “Bu süreçte tabiri caizse Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere her zaman vermiş olduğu talimat gereği hem de Bugüne kadarki siyasi yaşantımızda da uygulamamız uyguladığımız üzere sıkmadık el bırakmayacağız. Çalınmadık kapı bırakmayacağız. Gerçekten gönül siyaseti yapacağız. Gönül belediyeciliği yapacağız. Yaptığımız her işte öncelikli hedefimiz insanların gönlüne girmek olacak Bugüne kadar siyasi yaşantımızda hem gençlik kollarında hem ilçe teşkilatında hem de il teşkilatında birlik ve beraberlik ve beraberliğe çok önem verdik. Gerçekten yönetim yönettiğimiz her kurumda yönettiğimiz her organizmada birlik ve beraberliği kıymetini çok gördük. Ve Allah'a şükürler olsun bunun sonucunda bereket geldi, huzur geldi, başarı geldi. Gençlik kollarında gerçekten başarılı bir yönetim tarzı. İlçe başkanlığında, il başkanlığında hakeza herkesin takdirini kazanmış bir yönetim benimsemeye çalıştık. İnşallah bu yönetim tarzıyla gençliğimizi, azmimizi, gayretimizi birleştirip Allah nasip ederse biz biraz önce de ifade ettiğim gibi vatandaşlarımızın duası, desteği bizlerin bizlerin yanında olursa 31 Mart'tan sonra da hem Bu yönetim tarzımızı devam ettireceğiz hem de bugüne kadar biriktirdiğimiz vizyonumuzu ve hayallerimizi şehrin her her yerine karış karış işlemeye çalışacağız. Gerçekten dünkü konuşmamda da ifade ettim. Herkesin Bu arkadaşlara iyi ki güvenmişiz. iyi ki yanlarında yer almışız dedirtecek bir yönetim anlayışını herkesin hafızasına mutlaka işlemek en büyük arzumuz. Bugüne kadar siyasette benimsediğimiz çizgiyi bundan sonra da Allah nasip ederse belediyecilik anlayışında da benimseyeceğiz. Yani ne yapacağız? Biraz önce ifade ettim. Birinci amacımız insanların gönlüne girmek olacak” şeklinde konuştu.

“Bu şehir için birçok hayalimiz var”

ikinci amacımız çalıştığımız yerde birlik ve beraberlik içerisinde katacağımız vizyonla şehrimize herkesin diyeceği bir anlayış getiriyor diyen Görgel; “Allah nasip ederse, dediğim gibi birçok hayalimiz var. Bu şehre, bu şehirde büyümüş, bu şehirde çocukluğu, gençliğe geçmiş bu şehirde meslek yaşantısı geçmiş, siyasetle beraber şehrin her yerini karış karış gezmiş biri olarak her yeriyle alakalı, şehrimizin her noktasıyla alakalı hayallerimiz var, arzularımız var, yapmak istediklerimiz var ve gerçekten kuracağımız, beraber yürüdüğümüz, beraber yürüyeceğimiz arkadaşlarımızla da gerçekten buraya ilişkin çok çok güzel hayallerimiz var. Bunları Allah nasip ederse hep beraber toplumun tüm kesimleriyle de istişare ederek süreç içerisinde hayata geçireceğiz. Allah nasip ederse projelerimizi, hayallerimizi, vizyonumuzu da bir sonraki toplantımızda, lansmanda sizlerle beraber paylaşacağız. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Dediğim gibi ben dünkü vatandaşlarımızla buluşmamızdan çok etkilendim. İnşallah Rabbim bizi vatandaşlarımızın bu sevgisine layık eylesin” ifadelerini kullandı.

“AK Parti Dünyanın konuştuğu bir parti oldu”

Tarım Orman ve Köy işleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi ise, “Şu anda Fırat başkan inşallah 31 Mart günü akşam sandıklar açıldığında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın gerekse de başta Sayın Dr. Devlet Bahçeli olmak üzere Cumhur İttifakı'nın bütün bileşenlerine Fırat kardeşimiz, başkan adayımız konusundaki iradeleri nedeniyle bir kere de ben bütün buradaki arkadaşlarım adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.

“Recep Tayyip Erdoğan bir sembolüdür, Vefanın abidesidir”

Türkiye'nin bu güçlü kadrolara çok ihtiyacının olduğunu biliyoruz diyen Kirişçi, “Bu çerçevede de 2019 yılında bürokrasi hayatında siyasete giriş yapan değerli kardeşimiz Hayrettin Güngör bu şehre önce pandemi sonrasında Rusya Ukrayna Savaşı ve devam altı Şubat gibi tarihin yazabileceği en şiddetli deprem ve yedi Ekim'den sonra da Gazze saldırısı İsrail'in bu süreçte belediye başkanlığı yapmış ve bu çabaların nedeniyle de zaten kendinden razı olsun. Biz razıyız diyoruz. Emekleri için şükranlarımızı sunuyoruz. Bir bayrak yarışı, bir demokrasi şöleni” şeklinde konuştu.