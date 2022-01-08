Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Okay’dan Engelliler haftası mesajı
Başkan Okay’dan Engelliler haftası mesajı
SANKO Rektörü Dağlı’dan 10 Ocak çalışan gazeteciler günü mesajı
SANKO Rektörü Dağlı’dan 10 Ocak...
Başkan Mahçiçek, Görme Engelliler Haftasında Mesaj Yayınladı
Başkan Mahçiçek, Görme Engelliler Haftasında...
Başkan Mahçiçek’ten Yeni Yıl Mesajı
Başkan Mahçiçek’ten Yeni Yıl Mesajı
Başkan Okay’dan yeni yıl mesajı
Başkan Okay’dan yeni yıl mesajı

Geleceğin medyası Germanicia’da buluştu

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca ‘Gençlik Projelerini Destekleme Programı’ kapsamında Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen ‘Geleceğin Medyası Germenicia’da Buluşuyor’ projesi ödül töreni ile sona erdi.

Geleceğin medyası Germanicia’da buluştu

Geleceğin medyası Germanicia’da buluştu

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca ‘Gençlik Projelerini Destekleme Programı’ kapsamında Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen ‘Geleceğin Medyası Germenicia’da Buluşuyor’ projesi ödül töreni ile sona erdi.

08 Ocak 2022 Cumartesi 09:29
banner459

Kahramanmaraş Mado’da düzenlenen gala gecesi Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sermet Çuhadar’ın açış konuşmasıyla başladı. Gazeteciliğin zor meslek gurubu arasında yer aldığına dikkat çeken Başkan Çuhadar, ödül törenine gelen katılımcılara teşekkür etti.

“Amacımız Kahramanmaraş’ımızın tanıtımı”

Ardından söz alan Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, bakanlık olarak yapılan desteklere dikkat çekerek, “Bakanlığımız tarafından ilimizde destek alan proje bulunmakta. Bu projede bunlardan bir tanesi. Yaklaşık maliyetleri de 1.5 milyonu bulan bir destek fonu ilimize aktarılmış bulunuyor. Bunlar ilimizin tanıtımı açısından çok önemli. Bu projede de genç gazetecilerimizle bir programını üniversitemiz içerisinde otağı da yapmıştık. Kahramanmaraş dışından gelen basına emek veren, basına merak salan üniversite öğrencileri ve akademisyenlerle bir program icra edilmişti. Çok güzel keyifli bir programdı. Bunların hepsinin hasılının toplamının amacı Kahramanmaraş’ımızın tanıtımı” diye konuştu.

“Anadolu basını yanıyor bitiyor”

Daha sonra kürsüye gelen Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca ise, “Şuanda Anadolu basını yanıyor bitiyor. Bitmek için bir çaba var sanki. 2021 yılının son haftasında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’la bir telefon görüşmesi yaptık. İnşallah önümüzdeki hafta hep beraber Anadolu basınının sorunlarının çözümü noktasında bir noktaya geleceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“Örgütlenmenin çok anlamlı olduğuna inanan bir kişiyim”

Karaca’nın ardından kürsüye gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanım Hayrettin Güngör’de, “Her meslek örgütünün çok anlamlı olduğunu, örgütlenmenin çok anlamlı olduğuna inanan bir kişiyim. Burada söz konusu basın mensupları olunca da buradaki basınla ilgili cemiyetlerin, derneklerin çok önemli olduğunu, aslında mesleği büyüten geliştirenin bu cemiyetlerin örgütlerin olduğunu, özellikle kurallara uymanın bize çok itibar kazandıracağını biliyoruz. İnşallah bu proje kapsamında, bu etkinlikler çerçevesinde de ben bu camianın hak ettiği haklara sahip olacağını ve mesafeler kat edeceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.

“Özgür basının olmadığı yerde özgür bir ülkeden bahsetmek çok zordur”

Son olarak kürsüye gelen TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Sayın Celalettin Güvenç ise, “Dünyanın birçok yerinde maalesef emperyalistler gazetecilerin, siyasetçilerin bir araya gelip rahat rahat konuşmasını, birbirilerini eleştirmesine bile tahammül edemiyorlar. Bunun en son örneği de Kazakistan’da şöyle böyle dediler Rus askerini oraya indirdiler. Dünyanın neresinde bir mazlum hareketi olsa, neresinde bir özgürlük hareketi olsa ya Amerikalı, ya Rus askeri indiriyorlar. Bunu da sizin gibi çok önemsediğim, meslek mensuplarına bu geçeği fırsat bularak ifade etmeyi bir görev biliyorum. Çünkü başka Türkiye yok diyorum hepimizin için. Demokratik ülkelerin eğer 3 tane sigortası varsa bunlardan bir tanesi de basındır. Özgür basındır. Özgür basının olmadığı yerde demokratik bir ülkeden, özgür bir ülkeden bahsetmek çok zordur” dedi.

Güvenç, konuşmasını Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile Eski Almanya Şansölyesi

Angela Merkel’in ülkelerinde medyaya yansıyan ve gündem olan olayları anlatmasıyla tamamladı.

Program yapılan konuşmaların ardından Kahramanmaraş Valimiz Sayın Ömer Faruk Coşkun ile protokol mensuplarının, internet haberleri, görüntülü haber, haber fotoğrafı, röportaj haberi, spor haberi, jüri özel kategorisinde dereceye giren ödüllerin ve teşekkür plaketlerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

Son Güncelleme: 08.01.2022 09:30
Anahtar Kelimeler:
Geleceğin Medyası Germanicia’da Buluştu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üniversite adaylarından SANKO Üniversitesi’ne ziyaret
Üniversite adaylarından SANKO Üniversitesi’ne ziyaret
İl Jandarma Komutanı Özdurhan, Rektör Can’ı Ziyaret Etti
İl Jandarma Komutanı Özdurhan, Rektör Can’ı Ziyaret Etti
KİÜ ve Alpedo Kervan Lezzet Grubu arasında Gastronomi ve Turizm alanlarında işbirliği
KİÜ ve Alpedo Kervan Lezzet Grubu arasında Gastronomi ve Turizm alanlarında işbirliği
BİLSEM öğrenci tanılama sürecine ilişkin eğitimler tamamlandı
BİLSEM öğrenci tanılama sürecine ilişkin eğitimler tamamlandı
Başkan Mahçiçek, Projede Görev Alan Öğretmenlere Teşekkür Etti
Başkan Mahçiçek, Projede Görev Alan Öğretmenlere Teşekkür Etti

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber