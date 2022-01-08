Geleceğin medyası Germanicia’da buluştu

Kahramanmaraş Mado’da düzenlenen gala gecesi Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sermet Çuhadar’ın açış konuşmasıyla başladı. Gazeteciliğin zor meslek gurubu arasında yer aldığına dikkat çeken Başkan Çuhadar, ödül törenine gelen katılımcılara teşekkür etti.

“Amacımız Kahramanmaraş’ımızın tanıtımı”

Ardından söz alan Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, bakanlık olarak yapılan desteklere dikkat çekerek, “Bakanlığımız tarafından ilimizde destek alan proje bulunmakta. Bu projede bunlardan bir tanesi. Yaklaşık maliyetleri de 1.5 milyonu bulan bir destek fonu ilimize aktarılmış bulunuyor. Bunlar ilimizin tanıtımı açısından çok önemli. Bu projede de genç gazetecilerimizle bir programını üniversitemiz içerisinde otağı da yapmıştık. Kahramanmaraş dışından gelen basına emek veren, basına merak salan üniversite öğrencileri ve akademisyenlerle bir program icra edilmişti. Çok güzel keyifli bir programdı. Bunların hepsinin hasılının toplamının amacı Kahramanmaraş’ımızın tanıtımı” diye konuştu.

“Anadolu basını yanıyor bitiyor”

Daha sonra kürsüye gelen Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca ise, “Şuanda Anadolu basını yanıyor bitiyor. Bitmek için bir çaba var sanki. 2021 yılının son haftasında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’la bir telefon görüşmesi yaptık. İnşallah önümüzdeki hafta hep beraber Anadolu basınının sorunlarının çözümü noktasında bir noktaya geleceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“Örgütlenmenin çok anlamlı olduğuna inanan bir kişiyim”

Karaca’nın ardından kürsüye gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanım Hayrettin Güngör’de, “Her meslek örgütünün çok anlamlı olduğunu, örgütlenmenin çok anlamlı olduğuna inanan bir kişiyim. Burada söz konusu basın mensupları olunca da buradaki basınla ilgili cemiyetlerin, derneklerin çok önemli olduğunu, aslında mesleği büyüten geliştirenin bu cemiyetlerin örgütlerin olduğunu, özellikle kurallara uymanın bize çok itibar kazandıracağını biliyoruz. İnşallah bu proje kapsamında, bu etkinlikler çerçevesinde de ben bu camianın hak ettiği haklara sahip olacağını ve mesafeler kat edeceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.

“Özgür basının olmadığı yerde özgür bir ülkeden bahsetmek çok zordur”

Son olarak kürsüye gelen TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Sayın Celalettin Güvenç ise, “Dünyanın birçok yerinde maalesef emperyalistler gazetecilerin, siyasetçilerin bir araya gelip rahat rahat konuşmasını, birbirilerini eleştirmesine bile tahammül edemiyorlar. Bunun en son örneği de Kazakistan’da şöyle böyle dediler Rus askerini oraya indirdiler. Dünyanın neresinde bir mazlum hareketi olsa, neresinde bir özgürlük hareketi olsa ya Amerikalı, ya Rus askeri indiriyorlar. Bunu da sizin gibi çok önemsediğim, meslek mensuplarına bu geçeği fırsat bularak ifade etmeyi bir görev biliyorum. Çünkü başka Türkiye yok diyorum hepimizin için. Demokratik ülkelerin eğer 3 tane sigortası varsa bunlardan bir tanesi de basındır. Özgür basındır. Özgür basının olmadığı yerde demokratik bir ülkeden, özgür bir ülkeden bahsetmek çok zordur” dedi.

Güvenç, konuşmasını Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile Eski Almanya Şansölyesi

Angela Merkel’in ülkelerinde medyaya yansıyan ve gündem olan olayları anlatmasıyla tamamladı.

Program yapılan konuşmaların ardından Kahramanmaraş Valimiz Sayın Ömer Faruk Coşkun ile protokol mensuplarının, internet haberleri, görüntülü haber, haber fotoğrafı, röportaj haberi, spor haberi, jüri özel kategorisinde dereceye giren ödüllerin ve teşekkür plaketlerinin takdim edilmesiyle sona erdi.