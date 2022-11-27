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Geri Dönüşüm Fabrikasının Ağır Yükünü ‘Tülay Usta’ Taşıyor

Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinde çalışan 40 yaşındaki Tülay Uzun, fabrikada forklift kullanarak tekstil atıklarının ekonomiye kazandırılmasına katkı sunuyor.

Geri Dönüşüm Fabrikasının Ağır Yükünü ‘Tülay Usta’ Taşıyor

Geri Dönüşüm Fabrikasının Ağır Yükünü ‘Tülay Usta’ Taşıyor

Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinde çalışan 40 yaşındaki Tülay Uzun, fabrikada forklift kullanarak tekstil atıklarının ekonomiye kazandırılmasına katkı sunuyor.

27 Kasım 2022 Pazar 13:38

Kahramanmaraş Terziler ve Konfeksiyoncular Sanayi Sitesi'ndeki Kipaş Geri Dönüşüm Tesisi'nde 2 yıl önce çalışmaya başlayan, 4 çocuk annesi Tülay Uzun, 40 kadının istihdam edildiği fabrikada forklift (ağır yük taşımada kullanılan iş makinesi) kullanan az olunca kolları sıvadı.

Geri dönüşüm tesisinde kadın meslektaşlarıyla tekstil atıklarının işlenerek ekonomiye kazandırılmasına öncülük eden Uzun, tonlarca ağırlıktaki atık balyalarını forkliftle taşıyarak meslektaşlarının işini kolaylaştırıyor.

- İşini severek yapıyor

Çalışmalarıyla meslektaşlarının takdirini kazanan Tülay Uzun, AA muhabirine, çocukluktan itibaren şoförlük sevdasının olduğunu, forklifti ilk başlarda çekinerek kullanmaya başladığını anlattı.

İşini severek yaptığını dile getiren Uzun, şöyle konuştu:

"Forklift kullanmayı çok seviyorum. Ben bir bayan olarak forkliftçi olmaktan gurur duyuyorum. Normalde forklift kullanmak erkek işi ama kadınların yapamayacağı hiçbir iş yok ve bununla da gurur duyuyorum. Kadınlar forklift kullanabiliyor, pres yapabiliyor, balya alabiliyor, makine çalıştırabiliyor. Bu yükü de kadınlarımız kaldırabiliyor."

İşletmede uzman olarak çalışan Özlem Tepebaşılı da fabrikada çalışan 60 personelden 40'ının kadın olduğunu söyledi.

Fabrikanın her alanında kadın çalıştırmayı hedeflediklerini ifade eden Tepebaşılı, kadınlar olarak yıllık 11 bin ton tekstil atığının ekonomiye kazandırılmasına öncülük ettiklerini belirtti.

Tülay Uzun'un hemcinsleri tarafından takdir edildiğini dile getiren Tepebaşılı, "Tülay ustamız 2 yıl önce burada işe başladı. Tabii ki işletmemizin ağır yükünü Tülay hanım çekiyor. Forklift kullanma işi Tülay hanımda." diye konuştu.

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Geri Dönüşüm Fabrikasının Ağır Yükünü ‘Tülay Usta’ Taşıyor
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