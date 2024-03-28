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Göksun Cumhur İttifakı Kutlu Yürüyüş ve Proje Tanıtım Toplantısı Düzenledi

31 Mart 2024 Yerel Seçimlerine sayılı günler kala çalışmalarına aralıksız devam eden Göksun Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Hüseyin Coşkun Aydın ve Cumhur İttifakı Teşkilatı, "Kutlu Yürüyüş" ve "Türkiye Yüzyılı Projeleri" tanıtım toplantısı düzenledi.

Göksun Cumhur İttifakı Kutlu Yürüyüş ve Proje Tanıtım Toplantısı Düzenledi

Göksun Cumhur İttifakı Kutlu Yürüyüş ve Proje Tanıtım Toplantısı Düzenledi

31 Mart 2024 Yerel Seçimlerine sayılı günler kala çalışmalarına aralıksız devam eden Göksun Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Hüseyin Coşkun Aydın ve Cumhur İttifakı Teşkilatı, "Kutlu Yürüyüş" ve "Türkiye Yüzyılı Projeleri" tanıtım toplantısı düzenledi.

28 Mart 2024 Perşembe 23:09

Göksun İlçe Terminalinden başlayan Kutlu Yürüyüşe katılarak adete insan seli oluşturan yaklaşık 1000 kişilik Cumhur İttifakı seçmeni, “Göksun burada, başkanının yanında” tezahüratları ve meşaleler eşliğinde Ayhan Taner Ekici Bulvarı, Cumhuriyet Caddesi ve Atatürk Caddesinden devam ederek toplantının yapıldığı Göksun Kültür Merkezine kadar 2 kilometrelik güzergahta yürüyüş yaptılar.

Cumhur İttifakı Kutlu Yürüyüşüne, Göksun Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı Hüseyin Coşkun Aydın, MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz, AK Parti Göksun İlçe Başkanı Mustafa Akgül, MHP Göksun İlçe Başkanı Emre Çiçek, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Sibel Türkmen, MHP Göksun Kadın Kolları Başkanı Selma Koca, AK Parti Göksun Gençlik Kolları Başkanı Furkan Özdemir, MHP Göksun Ülkü Ocakları Başkanı Batuhan Kuş, Belediye Meclis Üyesi Adayları, teşkilat mensupları katıldı.

Başkan Aydın, yürüyüş güzergahındaki evlerin balkon ve pencereleri ile iş yerlerinden kendine destek veren hemşehrilerine el sallayarak ve Gönül Selamı ile karşılık verdi.

BAŞKAN AYDIN "TÜRKİYE YÜZYILI PROJELERİNİ" TANITTI

Siyaset sahnesine çıktığı 2014 Yerel Seçimleri ve ikinci kez seçildiği 2019 Yerel Seçimlerine seçmene sunduğu vizyon projelerle giren Başkan Aydın, görev süresi içinde gerçekleştirdiği projelerle Göksun tarihine damga vurmayı başardı.

İkinci kez Cumhur İttifakı Başkan Adayı olarak 31 Mart 2024 Seçimlerine giren Başkan Aydın, yeniden seçilmesi durumunda ustalık dönemini icra edeceği "Türkiye Yüzyılı Projelerini", Cumhuriyetimizin 100. Yılında Göksun'a damga vuran vizyon projeleri arasında yer alan, Göksun Belediyesi Kültür Merkezinde hemşehrilerine anlattı.

Başkan Aydın'ın, Eğitimden kültür, sanat ve spora, istihdamdan yaşam alanlarına, ticaretten turizme kadar çok çeşitli alanlarda toplumun her kesimine hitap eden, "Yük olan değil, Yük alan" projeleri programa katılanlardan tam not aldı.

Toplantıda, MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz, AK Parti Göksun İlçe Başkanı Mustafa Akgül ve MHP Göksun İlçe Başkanı Emre Çiçek birer konuşma yaptılar.

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Göksun Cumhur İttifakı Kutlu Yürüyüş Ve Proje Tanıtım Toplantısı Düzenledi
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