YÖK başkanı Özvar KSÜ’de öğrencilerle sahur yaptı!

İlk olarak Prof. Dr. Alptekin Yasım ile Rektörlük makamında bir araya gelen Özvar’a YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Naci Gündoğan ve Prof. Dr. Hüseyin Karaman ile YÖK Genel Sekreteri Batıkan Aksoy eşlik ederken; KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, KSÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İ. Ersin Akıncı, Prof. Dr. Nuri Kahveci, Prof. Dr. Orhan Doğan ve Genel Sekreter Ali Rıza Bekler de ziyarette hazır bulundu.

Ramazan ayına özgü sahur programı kapsamındaKSÜ’ye konuk olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren YÖK Başkan’ı Özvar misafirperverliği için Rektör Yasım’a teşekkür etti.

Rektör Yasım, YÖK Başkanı Özvar ve heyetini KSÜ’de ağırlamaktan onur duyduklarını belirterek KSÜ’nün güncel durumu, yürütülen ve planlanan projeler ve faaliyetlere ilişkin bilgiler verdi.

Rektör Yasım, nazik ziyaretlerinden dolayı Özvar’a ve beraberindeki heyete teşekkür ederek, günün anısına hediye takdiminde bulundu.

Heyetler ziyaretin ardından KSÜ Gençlik Otağında düzenlenen sahur programında öğrenciler ile buluştu.

Sahur programında gençlere seslenen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar “Sevgili gençler Ramazan ayınızı kutlarım. Üniversite ve yurt ziyaretleri ile siz değerli genç arkadaşlarımızla bir araya gelmekten keyif alıyoruz. Doğru meslek seçimi insanın hayatında vereceği en önemli kararlardan bir tanesi. Özellikle üniversitede ve lisansüstünde alacağınız eğitim sizlerin seçmiş olduğu meslekte yetkinleşmeniz ve ilgili sektörlerde istihdama katkı sağlamanız açısından çok önemli. Doğru bölüm seçiminin ardından iletişim ve kazanılan network hayatta başarılı olmanın anahtarıdır. Bunun yanında ahlâk ve erdem sahibi olmak ise bunlarında üzerindedir. Kıymetli öğrencilerimiz sizlerden eğitim yuvalarınız olan üniversitelerinize sahip çıkmanızı istiyoruz. Eğitim amacıyla ülkemize gelen misafir öğrencilerimizeve ülkemizin değerlerine de sahip çıkmalıyız.” dedi.

Öğrencilerden gelen soruların yanıtlanması ile devam eden söyleşi programı YÖK başkanının gençlerle hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.