Dulkadiroğlu’ndan yaşlı dinlenme ve hanım konağı

Restorasyonunu tamamlayacakları 1 adet konağı kadınlara ayıracaklarını dile getiren Başkan Okay, bu konağın çeşitli kurs, eğitim ve sosyal aktivitelerde kullanılacağını söyledi. Ayrıca bölgeye bir de yaşlı dinlenme konağı kazandıracaklarını ifade eden Başkan Okay, her iki proje ile ilgili şunları söyledi: “Dulkadiroğlu’nu inşa ve ihya ederken, her konuda vatandaşlarımızın yanında olacağımızı ifade etmiştik. Her kesime özel projelerimizin olduğunun altını çizmek istiyorum. Özellikle kadınlar konusunda pozitif ayrımcı olduğumuzu her fırsatta ifade ediyoruz.

Gençlik Merkezlerimiz bünyesinde ve Dulkadiroğlu Halk Eğitim iş birliğiyle bu güne kadar birçok projeye imza attık. Bu projelerde kadınlarımızın başarılarını net bir şekilde gördük. Onları bir araya getirecek, kendilerine özgü bir mekan oluşturma adına da harekete geçtik. Yeni dönemde ortaya koyacağımız konaklarımızdan bir tanesini kadınlarımıza ayırıyoruz. Kadınlarımız burada çeşitli kurslarla kendilerini eğitebilecek, sosyal ve kültürel etkinliklere imza atarak güzel vakit geçirecekler. Yine ulu çınarlarımız olarak gördüğümüz yaşlılarımız için keyifle vakit geçirip sohbet edecekleri, çeşitli aktivitelere katıla bilecekleri bir konak inşa etmeyi planlıyoruz. İlkini N. Kemal Mahallemizde bulunan eski kütüphane alanında inşa edeceğiz. Ben her iki projenin de şimdiden ilçemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.”