Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
KSÜ’de Çanakkale Zaferi’nin 109. Yılı Kutlandı
KSÜ’de Çanakkale Zaferi’nin 109. Yılı...
Başkan Okay’dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi Mesajı
Son Dakika
Başkan Okay’dan 18 Mart Şehitleri...
Ünal Ateş’ten 8 Mart Dünya kadınlar günü mesajı!
Ünal Ateş’ten 8 Mart Dünya...
Kahramanmaraş’ta Ramazan Etkinlikleri Tasavvuf Musikisi ile Başlayacak!
Kahramanmaraş’ta Ramazan Etkinlikleri Tasavvuf Musikisi...
Dulkadiroğlu’ndan Kadınlara anlamlı gezi
Dulkadiroğlu’ndan Kadınlara anlamlı gezi

Dulkadiroğlu’ndan yaşlı dinlenme ve hanım konağı

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, yeni dönemde yaşlı dinlenme konağı ve kadınların çeşitli kurs, aktivite ve eğitim amaçlı kullanacağı iki projeyi hayata geçireceklerini söyledi.

Dulkadiroğlu’ndan yaşlı dinlenme ve hanım konağı

Dulkadiroğlu’ndan yaşlı dinlenme ve hanım konağı

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, yeni dönemde yaşlı dinlenme konağı ve kadınların çeşitli kurs, aktivite ve eğitim amaçlı kullanacağı iki projeyi hayata geçireceklerini söyledi.

29 Mart 2024 Cuma 12:45

Restorasyonunu tamamlayacakları 1 adet konağı kadınlara ayıracaklarını dile getiren Başkan Okay, bu konağın çeşitli kurs, eğitim ve sosyal aktivitelerde kullanılacağını söyledi. Ayrıca bölgeye bir de yaşlı dinlenme konağı kazandıracaklarını ifade eden Başkan Okay, her iki proje ile ilgili şunları söyledi: “Dulkadiroğlu’nu inşa ve ihya ederken, her konuda vatandaşlarımızın yanında olacağımızı ifade etmiştik. Her kesime özel projelerimizin olduğunun altını çizmek istiyorum. Özellikle kadınlar konusunda pozitif ayrımcı olduğumuzu her fırsatta ifade ediyoruz.

Gençlik Merkezlerimiz bünyesinde ve Dulkadiroğlu Halk Eğitim iş birliğiyle bu güne kadar birçok projeye imza attık. Bu projelerde kadınlarımızın başarılarını net bir şekilde gördük. Onları bir araya getirecek, kendilerine özgü bir mekan oluşturma adına da harekete geçtik. Yeni dönemde ortaya koyacağımız konaklarımızdan bir tanesini kadınlarımıza ayırıyoruz. Kadınlarımız burada çeşitli kurslarla kendilerini eğitebilecek, sosyal ve kültürel etkinliklere imza atarak güzel vakit geçirecekler. Yine ulu çınarlarımız olarak gördüğümüz yaşlılarımız için keyifle vakit geçirip sohbet edecekleri, çeşitli aktivitelere katıla bilecekleri bir konak inşa etmeyi planlıyoruz. İlkini N. Kemal Mahallemizde bulunan eski kütüphane alanında inşa edeceğiz. Ben her iki projenin de şimdiden ilçemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.”

Anahtar Kelimeler:
Dulkadiroğlu’ndan Yaşlı Dinlenme Ve Hanım Konağı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mehmet Akpınar “Bizde; murat kurum’un yeniden refah lehine çekilmesini talep ediyoruz”
Mehmet Akpınar “Bizde; murat kurum’un yeniden refah lehine çekilmesini talep ediyoruz”
YÖK başkanı Özvar KSÜ’de öğrencilerle sahur yaptı!
YÖK başkanı Özvar KSÜ’de öğrencilerle sahur yaptı!
Göksun Cumhur İttifakı Kutlu Yürüyüş ve Proje Tanıtım Toplantısı Düzenledi
Göksun Cumhur İttifakı Kutlu Yürüyüş ve Proje Tanıtım Toplantısı Düzenledi
Fırat Görgel “Güçlü iktidar güçlü sivil toplumla olur”
Fırat Görgel “Güçlü iktidar güçlü sivil toplumla olur”
Başkan Mahçiçek, personeliyle helalleşerek vedalaştı
Başkan Mahçiçek, personeliyle helalleşerek vedalaştı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber