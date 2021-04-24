Göksun GES kurulumunda sona yaklaşıldı

Göksun Belediyesi’nin enerji ihtiyacının karşılanması ve belediye hizmetlerine kaynak sağlanması için projelendirilen Güneş Enerji Santralindeki kurulum çalışmalarında önemli bir mesafe kat edildi.

20 dekar alan üzerinde 3 bin 520 güneş panelinin kullanıldığı santral1 Megavat güce sahip olacak.

Sağlanacak gelirler belediyenin elektrik giderleri ile yatırımlara kaynak olarak kullanılacak.

Çalışmaların son aşamaya getirildiğini belirten Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, üretime başlanmasıyla birlikte belediyeye ek gelir sağlanmaya başlanacağını söyledi.

Kurulumun başarılı bir şekilde sürdürüldüğünü söyleyen Başkan Aydın: “Bu alanda 1 Megavat elektrik üretimi yapacağız. Önümüzdeki bir ay içerisinde kurulum tamamlandıktan sonra ruhsatımızı alıp üretime başlayacağız. Üreteceğimiz enerjiyi belediyemizin ihtiyacından sonraki kısmını devletimize satacağız. Bu tür enerji projeleri çok önem arz etmektedir. Temiz ve yenilenebilir enerji hem üretim açısından hem de dışa bağımlılığımız açısından çok önem arz etmektedir. Biz de temiz enerji üreten belediye olma yolunda adım attık. Bugün itibarı ile projemizin büyük bir bölümünü tamamlamış durumdayız. Allah nasip ederse, bir ay içerisinde de iznimizi alıp üretime başlayacağız. Alanda yaptığımız incelemeler neticesinde yüklenici firmanın Göksun iklim şartlarını da göz önünde bulundurarak kulanmış olduğu malzemelerin standardının yüksek olması, yani projede belirtilen malzemelerden daha kalitelisinin mukavemetlisinin kullanılması bizi memnun etti. Yüklenici firmaya yaptıkları başarılı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum.” İfadelerini kullandı.