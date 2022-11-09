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Göksun’da elmadan 53 bin ton rekolte bekleniyor

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde yetiştirilen elma, iç ve dış piyasada rağbet görüyor.

Göksun’da elmadan 53 bin ton rekolte bekleniyor

Göksun’da elmadan 53 bin ton rekolte bekleniyor

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde yetiştirilen elma, iç ve dış piyasada rağbet görüyor.

09 Kasım 2022 Çarşamba 16:15

İlçenin en önemli tarımsal ürünlerinden olan ve zamanla ilçenin adıyla özdeşleşen elma, iriliği, rengi, sululuğu ve aromasıyla dikkati çekiyor.

Göksun elması, Hindistan, Rusya, Irak ve Libya gibi ülkelere ihraç ediliyor.

Göksun Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ahmet Mesut Kıraç, AA muhabirine, ilçenin Türkiye'de elma üretiminde önemli bir konuma sahip olduğunu belirtti.

İlçede 1 milyon 200 bin meyve ağacı bulunduğunu ifade eden Kıraç, Göksun elmasının hem iç hem de dış piyasadan ilgi gördüğünü dile getirdi.

İlçede yetiştirilen elmaların çoğunlukla ihraç edildiğini söyleyen Kıraç, "Göksun ilçemiz coğrafi konumu, kendine has iklim özellikleri nedeniyle önemli bir elma üretim merkezi haline gelmiştir. İlçe genelinde yıllık 53 bin ton elma üretim rekoltesine sahibiz. Bu yıl da aynı civarda rekolte bekliyoruz." diye konuştu.

Üretici Cavit Mert de yetiştirdikleri elmaların diğer ülkelerden ilgi görmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini, Göksun elmasının aroması ve lezzetinin bambaşka olduğunu kaydetti.

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Göksun’da Elmadan 53 Bin Ton Rekolte Bekleniyor
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