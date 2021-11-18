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Güngör, Afşin’imize 140 Milyon Yatırım Gerçekleştirdik

Afşin ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Afşin ilçemize 140 Milyon TL’lik yatırımı hayata geçirdik. Akdere içmesuyu isale hattı projemizle de ilçemizin içmesuyu geleceğini 100 yıllık garanti altına almış oluyoruz. Millet Bahçesi’nde çalışmalarımız hızla devam ediyor. Her yıl yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz” diye konuştu.

Güngör, Afşin’imize 140 Milyon Yatırım Gerçekleştirdik

Güngör, Afşin’imize 140 Milyon Yatırım Gerçekleştirdik

Afşin ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Afşin ilçemize 140 Milyon TL’lik yatırımı hayata geçirdik. Akdere içmesuyu isale hattı projemizle de ilçemizin içmesuyu geleceğini 100 yıllık garanti altına almış oluyoruz. Millet Bahçesi’nde çalışmalarımız hızla devam ediyor. Her yıl yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz” diye konuştu.

18 Kasım 2021 Perşembe 19:02
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Afşin’de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Cüneyt Doğan, Büyükşehir ve Gençlik Meclisi Üyeleri, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Safi ve teşkilat üyelerinin de yer aldığı programlarda ilk olarak muhtarlarla bir araya gelindi. Afşin Öğretmen Evi’nde gerçekleştirilen toplantının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Programın devamında Afşin Atatürk Caddesi’nde sürdürülen asfalt çalışmaları ile Millet Bahçesi proje alanında incelemelerde bulunuldu.

Yol ve Su Önceliğimiz

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “İlçelerimizdeki ziyaretlerimiz, muhtarlarla yaptığımız istişarelerle hamdolsun bugün nerede ne ihtiyaç varsa bunu biliyoruz. 2019 – 2020 yılları arasında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak pandemi zorluğuna rağmen 300 Milyon TL’ye yakın bir yatırım yaptık. Bu sene bunun iki katı öngörmüştük. Bunu 700 Milyon TL olarak gerçekleştirdik. İnşallah önümüzdeki yıl 1 Milyar TL bir yatırım öngörüyoruz. Bütçe dışı ilave 2 Milyar TL de hibe ve uzun vadeli kredi kaynağı da oluşturduk. Bizim kırsal alanlarda önceliğimiz su ve yol. Su hayat, yol medeniyettir. Yıl içindeki yatırımlarla hamdolsun kırsalımızda bu ihtiyacı büyük ölçüde karşıladık. Büyükşehir Belediyemiz sorumluluk sahası içinde 2022 yılında artık yol ve su ihtiyacı diye bir şey kalmayacak” diye konuştu.

Akdere İçmesuyu İsale Hattı

Afşin’in içmesuyu geleceğine yönelik çok önemli bir yatırımın sürdüğünü ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Sadece Afşin’de su ihtiyacını karşılamak için 200 Milyon TL’lik bir yatırımı hayata geçiriyoruz. Akdere’den gelecek bu su ilçemizin 100 yıllık içmesuyu geleceğini garanti altına alacak. Afşin’de 2019 – 2020’de 60 Milyon TL’nin üzerinde bir yatırım hayata geçirmiştik. Sadece bu yılki yatırımlarımız ise 80 Milyon TL olarak gerçekleşti” dedi.

Millet Bahçesi Hayırlı Olsun

Büyükşehir Belediyesi tarafından inşası hızla devam eden Afşin Millet Bahçesi’ne dair de bilgiler aktaran Güngör, “Millet Bahçesi projemiz devam ediyor, inşallah kısa süre içerisinde hemşehrilerimizin hizmetine sunmuş olacağız. Çok şükür her ilçemize millet konağı ve millet bahçesi konseptinde çok fonksiyonlu tesisler kazandırdık. Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı oluşturarak 4 ilçemizin tüm ihtiyaçlarını karşılamak için Büyükşehir Belediyesi’nin tüm imkânları bu birime bağladık. Araç, gereç ve bütçe konusunda daha etkin hizmet oluşturulmasını sağladık, bunun da meyvelerini alıyoruz. Ayrıca açıkladığımız 1 Milyarlık ilave kaynağın 100 Milyon TL’si Afşin’imize altyapı ve çevre yatırımı yapacağız” diye konuştu.

Gönül Belediyeciliği Hizmette Yarışıyor

Şehir genelindeki hizmetlerin bir gönül belediyeciliği yarışı olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Ben özellikle Kahramanmaraş’a yapılan yatırımlar noktasında pozitif ayrımcılık yapan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum. Hizmette fırsat eşitliğine inandık ve hizmetlerimizi bu yönde şekillendirdik. Hükümetimizin şimdiye kadar Kahramanmaraş’ımıza yaptığı yatırım miktarı 50 Milyar TL’nin üzerinde. Ben bugün bizleri hüsnü kabul ile karşılayan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum” ifadelerini kaydetti. Mehmet Fatih Güven ve AK Parti İlçe Başkanı İsmail Safi de Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün gerçekleştirdiği ziyaret dolayısıyla memnuniyetlerini ifade ederek, teşekkür ettiler.

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GüngörAfşin’imize 140 Milyon Yatırım Gerçekleştirdik
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