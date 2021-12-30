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Halk ekmeğe kota geldi

Kahramanmaraş’ta ucuz ekmek hizmeti veren halk ekmek büfelerinde ekmek alımlarına "en fazla 5 ekmek" sınırlaması getirildi.

Halk ekmeğe kota geldi

Halk ekmeğe kota geldi

Kahramanmaraş’ta ucuz ekmek hizmeti veren halk ekmek büfelerinde ekmek alımlarına "en fazla 5 ekmek" sınırlaması getirildi.

30 Aralık 2021 Perşembe 12:48
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Kahramanmaraş’ta ekmek fiyatlarındaki artış sonrası halk ekmeğe talep arttı.

Artan talep nedeniyle vatandaşlar büfelerde ekmek bulamazken yetkililerden toplu ekmek alımının engellenmesi istedi.

Bu kapsamda yeni bir uygulama başlatan Kahramanmaraş Halk Ekmek Fabrikası, piyasadaki ekmek fiyatlarındaki artış nedeniyle artan talebi karşılamak üzere, yeni önlemler aldı.

Buna göre ekmek büfelerinde mağduriyetlerin önüne geçmek için ekmek alımları 5 adetle sınırlandırıldı.

Büfeler bir kişiye en fazla 5 ekmek verecek.

Anahtar Kelimeler:
Halk Ekmeğe Kota Geldi
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