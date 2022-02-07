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Hayrettin Güngör, ‘Kahramanmaraş Anadolu’ya İlham Olmuştur’

Şehrimize Kahramanlık unvanı verilişinin 49. yılını tebrik eden Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Ecdadımız 102. yıl önce başlattığı direnişle tüm Anadolu’ya ilham olmuştur. Kahramanmaraş’ta yakılan kurtuluş meşalesi tüm Anadolu’ya sirayet etmiştir. Her ferdi kahraman olan şehrimize 7 Şubat 1973 tarihinde ‘Kahraman’ unvanı verilmiştir. Bu vesileyle ecdadımızı bir kez daha rahmetle anıyorum. Şehrimize kahramanlık unvanı verilişinin 49. Yılı kutlu olsun” dedi.

Hayrettin Güngör, ‘Kahramanmaraş Anadolu’ya İlham Olmuştur’

Hayrettin Güngör, ‘Kahramanmaraş Anadolu’ya İlham Olmuştur’

Şehrimize Kahramanlık unvanı verilişinin 49. yılını tebrik eden Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Ecdadımız 102. yıl önce başlattığı direnişle tüm Anadolu’ya ilham olmuştur. Kahramanmaraş’ta yakılan kurtuluş meşalesi tüm Anadolu’ya sirayet etmiştir. Her ferdi kahraman olan şehrimize 7 Şubat 1973 tarihinde ‘Kahraman’ unvanı verilmiştir. Bu vesileyle ecdadımızı bir kez daha rahmetle anıyorum. Şehrimize kahramanlık unvanı verilişinin 49. Yılı kutlu olsun” dedi.

07 Şubat 2022 Pazartesi 15:26
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şehre ‘Kahraman’ unvanı verilişinin 49. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Hayrettin Güngör, “Bundan tam 102 yıl önce ayak bastığımız bu muazzez topraklar işgal altındaydı. Aziz ecdadımız kendi topraklarında düşman bayrağının dalgalanmasını kabul etmedi. Adeta kendi canlarından vazgeçerek bu aziz vatanı işgalden kurtarmak için ayaklandılar. Ancak bu direniş diğerlerinden farklıydı. Bireysel olarak başlatılan bu mücadele gün geçtikçe halk direnişine döndü” ifadelerini kullandı.

49. Yıl Kutlu Olsun

Kahramanmaraş’ın Anadolu şehirlerine ilham olduğuna vurgu yapan Başkan Hayrettin Güngör, mesajını şu şekilde noktaladı: “Ecdadımızın bireysel olarak başlayıp toplumsal olarak başarıyla nihayetlenen bu kıymetli mücadelesi işgal altındaki diğer Anadolu şehirlerine ilham vermiş, yol göstermiştir. 12 Şubat 1920 tarihinde ise aziz şehrimiz tamamen düşman işgalinden kurtulmuş ve istiklalini kazanmıştır. 7 Şubat 1973 tarihinde ise Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından şehrimize ‘Kahraman’ unvanı verildi. Böyle mukaddes bir ecdadın torunu ve ‘Kahraman’ şehrin evladı olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu vesileyle aziz şehrimizi bizlere miras bırak ecdadımızı bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. Şehrimize Kahramanlık unvanı verilişinin 49. yılı kutlu olsun.”

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Hayrettin Güngör‘Kahramanmaraş Anadolu’ya İlham Olmuştur’
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