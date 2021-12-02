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Hizmet-İş Sendikası Kahramanmaraş Şube Başkanı Ömer Çınar İstifa Etti

Hizmet-İş Sendikası Kahramanmaraş Şube Başkanı Ömer Çınar, düzenlediği basın toplantısında istifa ettiğini açıkladı.

Hizmet-İş Sendikası Kahramanmaraş Şube Başkanı Ömer Çınar İstifa Etti

Hizmet-İş Sendikası Kahramanmaraş Şube Başkanı Ömer Çınar İstifa Etti

Hizmet-İş Sendikası Kahramanmaraş Şube Başkanı Ömer Çınar, düzenlediği basın toplantısında istifa ettiğini açıkladı.

02 Aralık 2021 Perşembe 13:40
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Sendika başkanın istifasında, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye çalışanlarının greve gitme aşamasında ortaya koyduğu tavrın etkili olduğu, Ak Parti, Büyükşehir Belediyesi ve sendika üçgeni arsındaki ilişkilerin etkiliği olduğu belirtiliyor.

Yaklaşık 10 bin sendika üyesinin bu karara nasıl bir tavır sergileyeceği merak konusu oldu.

İstifasıyla ilgili bir açıklama yapan Çınar şunları kaydetti;

“Sizleri HAK-İŞ Konfederasyonumuz ve HİZMET-İŞ Sendikamız adına saygıyla selamlıyorum.

Bugün itibariyle, büyük bir onur ve heyecanla yürüttüğüm HİZMET-İŞ Sendikası Kahramanmaraş Şube Başkanlığı görevimden isteğim ve arzumla affımı istediğimi, sizlerin nazarında tüm kamuoyu ile paylaşmak istiyorum.

Epeydir düşündüğüm ayrılma isteğimin gerçekleşmesi ancak bugüne nasip oldu.

HAK-İŞ çatısı altında görev yapmaktan, bu kutlu dava içindealnımın akıyla 14 yıl şube başkanı olarak görev yapmaktan duyduğum onur ve gururu anlatmama kelimeler kifayetsiz kalıyor.

Çıktığım emek ve hak mücadelesinde Kahramanmaraşlı emekçi kardeşlerimizle birlikte, şubemizi Türkiye’nin örnek gösterilen şubelerinden biri haline getirdik. Maraş’ın adı gibi kahraman emekçileriyle önümüze çıkan engellerin üstesinden birlik ve beraberliğimizle geldik.

Çok çalıştık. Alnımız ak, başımız dik durduk. Ancak insan bir müddet sonra yoruluyor.

Şimdi bayrağı, birlikte çalışmaktan onur duyduğum arkadaşlarıma bırakıyorum.

Dava sahibi olmak için makam sahibi olmaya gerek yoktur. HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ davasına olan inancım, bundan sonraki hayatımda da aynı kararlılıkla sürecektir.

Göreve gelecek yeni arkadaşımızın HAK-İŞ/HİZMET-İŞ bayrağını daha yükseklere çıkarması için her zaman duacı olacağım.

HAK-İŞ, HİZMET-İŞ ve Kahramanmaraşlı emekçilerimize hizmet etmeyi bana nasip eden Rabbime sonsuz hamdolsun.

Görev aldığım süre boyunca elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Bu süreçte bilmeden kırdığım, darılttığım yada taleplerine yardımcı olmakta geciktiğimarkadaşlarımız varsa hakkınızı helal etsin. Varsa hakkımız benden yana helâl olsun.

HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ davasına gönül veren Kahramanmaraşlı tüm emekçi kardeşlerime minnet duygularımı ifade etmek istiyorum.

Şube başkanlığım boyunca benden desteklerini bir an olsun esirgemeyen Genel Başkanımıza, Genel Başkan Vekilimize, Genel Başkan Yardımcılarımıza, büyük HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ teşkilatına ve aileme teşekkürü bir borç biliyorum.

Genel Yönetim Kurulumuza, bayrağı devretme kararımı saygıyla karşılamasından dolayı ayrıca teşekkür ediyorum.

Bu vesileyle,davetimizi kırmayıp gelen ve ilgi gösteren herkese teşekkür ediyorum.

Sizleri Cenab-ı Allah’a emanet ediyor, sağlıcakla kalmanızı niyaz ediyorum.”

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