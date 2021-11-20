İmran Kılıç'ın ailesine taziye ziyareti

Kılıç'ın cenaze törenine katılmak üzere kente gelen Şentop, Gül ve Soylu ile AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, milletvekilleri ve partililer, ailenin Onikişubat ilçesi kırsal Cüceli Mahallesi'ndeki evini ziyaret etti. Şentop ve beraberindekiler, Kılıç'ın eşi Fatma Kılıç'a ve diğer aile üyelerine taziye dileklerini ifade etti.

AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak Fatma Kılıç ile görüştürdü.

Kılıç için dua edilmesinin ardından Şentop ve beraberindekiler kentten ayrıldı.