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İmran Kılıç'ın ailesine taziye ziyareti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindekiler, vefat eden AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

İmran Kılıç'ın ailesine taziye ziyareti

İmran Kılıç'ın ailesine taziye ziyareti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindekiler, vefat eden AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

20 Kasım 2021 Cumartesi 11:09
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Kılıç'ın cenaze törenine katılmak üzere kente gelen Şentop, Gül ve Soylu ile AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, milletvekilleri ve partililer, ailenin Onikişubat ilçesi kırsal Cüceli Mahallesi'ndeki evini ziyaret etti. Şentop ve beraberindekiler, Kılıç'ın eşi Fatma Kılıç'a ve diğer aile üyelerine taziye dileklerini ifade etti.

AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak Fatma Kılıç ile görüştürdü.

Kılıç için dua edilmesinin ardından Şentop ve beraberindekiler kentten ayrıldı.

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