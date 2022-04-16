İmran Kılıç Köprüsü’nde son aşama

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ulaşım hamlelerini sürdürüyor. Şehrin kuzeyi ile güneyini bir araya getirecek, batı mahalleleri ile şehir merkezi arası ulaşımı yarı yarıya kısaltacak İmran Kılıç Köprüsü ve Bulvarı projesinde çalışmalar hızla devam ediyor.

75 Milyon TL’lik yatırımla sürdürülen çalışmalarda taşıyıcı sistem ve kiriş montajı tamamlanan köprüde, zemin betonlama işlemi sürüyor. Bir yandan köprüde son hazırlıklar gerçekleştirilirken bir yandan da 5 kilometrelik bulvarda son düzenlemeler gerçekleştiriliyor.

10 metre yükseklikte tamamen kaya dolgu ve 3 adet menfez geçişlerinden oluşan güzergâh, Batı Mahallelerine ulaşımında önemli bir alternatif olacak. Kısa vadede 60 bin, uzun vadede ise yaklaşık 150 bin kişinin istifade edeceği yeni arter, Adana ve Kayseri yolu üzerindeki kavşaklarda da trafik yoğunluğunu azaltacak.