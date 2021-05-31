İnanılmaz Bir Geri Dönüş Hikayesi - 22

Peki düğünde bize sahip çıkmalarını nasıl yorumlarsınız desem, tek kelime ile Türkmen kültürü derim.!

Bugün ögle üzeri dükkana epeydir göremediğim, haber salma fırsatım bile olmayan Eksocu Ahmet abi geldi sarıldık hasret giderdik.!

Dükkanı beğendi, işlerimin iyi olduğunu söyledim,sevindi.!

Ahmet abi ben evlendim dedim.!

Ahmet abi önce şaşırdı sonra hayırlı olsun dedi.!

Bak buda eşim gülsüm dedim.!

Gülsüm bak meşhur eksozcu ahmet abim dedim tanıştırdım.!

Gülsüm, Ali sizi bana çok anlattı kaderimi değiştiren adam diye anlatır hep sizi dedi.!

Ahmet abi mahçup, bir eda ile haşa biz kimiz ki, kader değiştirelim, sadece yüce Allah bize bazı şeylere vesile olmayı nasip etti dedi.!

Biraz sohbetten sonra, ben fethiyeye her ay gelirim, her geldiğimde seni sorar soruştururum, ancak bugün sana ulaşabildim kusura bakma dedi.!

Estağfurullah abim bende sana ulaşamadım asıl sen hakkını helal et dedim, yemek yedinmi abim dedim, sağol yemek yedim, çayınıda içtim yeter dedi.!

Fetihiyede sevdiğim arkadaşlarım var onlara senden bahsedeyim,tanış onlarla senin için hayırlı olur dedi, eyvallah abim dedim.!

Ahmet abi müsade isteyip gitti.!

Doğru ya, Ahmet abinin benim evliliğime şaşırması gayet normaldi, senirkent oto garından belediyecilerin beni nasıl tehditle kovduklarına şahit olmuş, hasan ustanın orda 10 ayıma şahitlik yapmıştı.! Yedi sekiz ayda hayatımda ki bu gelişmeler çok hızlı ve aniydi.!

Diğersi gün dükkana birisi geldi,selam verdi, menzil nere dedi.?

Büyüklerin gösterdiği yoldur dedim.!

Kızıl elma nedir dedi.?

Liderin gösterdiği hedeftir dedim.!

Ben ferruh, ortacalı ahmet abinin arkadaşıyım dedi.!

Buyur abi otur dedim, ferruh abiye bir çay ısmarladım,hoş sohbet dini bütün bir insandı.!

Ne iş yaparsın diye sordum.!

Ferruh abi, yusufiye medresesinde öğrenciydim yeni mezun oldum dedi.!

Fikrimiz,zikrimiz,yolumuz herşeyimiz aynıydı.!

Ferruh abi zaman zaman beni ziyaret eder sohbet ederdik.!

Ferruh abi bir gün yanında bir kişi ile geldi bak Ali baba bu hasan, görünümü sert ama yüreği yumşaktır, bu kardeşimizde yusufiye medresesinden yeni mezun oldu dedi.!

Birdik,iki olduk, şimdi üç olduk dedi.!

Eyvallah abim dedim epeyce sohbet ettik tabi ben işlerimi aksatmıyordum, onlar önce işine bak diyorlardı.!

Ferruh gökçen ve hasan kıvrak abiler hayatıma anlam katmışlardı, tam onlara alışmıştım ki askerlikleri çıktı, ikiside 30 yaşlarında, yıllarca çile çekmiş insanlardı.!

Ramazanlık girmek üzereydi, biz ramazanlıkta dükkan açıp açmamaya karar verememiştik, esnafa danışmak lazımdı, öyle yaptım, esnafın bir kısmı açma dedi bir kısmı aç dedi, ilaç almak zorunda olanlar, yolcular her çeşit insan var diyen çoğunluktaydı.!

Bizde bir hafta açarız duruma göre sonrasına bakarız dedim gülsümle,ayşe ablaya.!

Züccaciyeci kebap şişi ve ızgara getirmiş, bir ızgara, 20 tanede şiş, birde mangal aldım, kasapta erkek oglak ciğeri vardı ciğer ve kuyruk aldım, kimseye göstermeden eve götürdüm.!

Ayşe abla yevmiyesini aldı gitti.

gülsüm akşama ne yemek yapayım dedi.!

Acılı,ekşili,sarımsaklı bir salata yap, ekmeği gelirken ben alırım dedim, gülsüm eve gitti biraz sonra,bende dükkanı kapattım antepli fırıncıya vardım üç lavaç aldım, bir poşette kömür eve vardım.!

Gülsüm hoş geldin dedi.!

Hol bulduk dedim.!

Ciğer ve şiş falan almışsın dedi.!

Ne kadar belli etmesemde memleketi özlüyorum, sana bugün maraş usulü ciğer kebabı yapacağım dedim.!

Nasıl oluyor dedi.!

Yaparken uygulamalı anlatırım dedim.!

Ciğeri güzelce doğradım,kuyruğuda doğradım, şişleri bir güzel yıkayıp temizledim, sonra iki diki ciğer, bir kuyruk sırası ile uzunlamasına güzelce şişlere dizdim.!

Balkonda mangalı yaktım, domates doğrayıp şişe dizdim, yeşil biberde tabi.!

Önce domates ve biberleri pişirdim.!

Ardına ciğer şişlerini mangala koydum, rengi değişince çevirdim hemen tuzunu attım, diğer tarafınıda çevirip tuzunu attım,bir iki dönderdim, yanlarını çevirdim, gülsüm buraları çiğ duruyor dedi, çiğ oldukları için dönderdim dedim, çevirip tuzunu attım,dört tarafını,böyle pişirirsin dedim, biraz sonra çevirip tuzunu attım, bak gülsüm maraşta tuzla biberi karıştırıp kullanan kebapcılara kötü kebapcı derler onların kebapları sert düşer, kurur dedim. Amma ben tuzla mühürledim, suyunu içine hapis ettim, bir iki dönderdikten sonra, bak şimdi toz biberi atacağım nasıl suyunu bırakıp cazzırı cazzıt diyor dedim.:

Gülsüm, ben acı yiyemem dedi, sen nerelisin dedim, maraşlıyım dedi, artık benimde bir memleketim var dedi.!

Eyi ya acı sevmiyen, yemiyen maraşlımı olur, kim inanır senin maraşlı olduğuna o zaman dedim.!

Ciğer şişlerini çevirdim üste gelen kısmına bolca toz biber attım, çevirdim, diğer tarafınıda hemen çevirdim biberini atıp hemen çevirdim,bu işi biraz geciktirirsen, biber yanar,kebap kurur, bak ciğer nasıl sulandı,şimdi bir birlerine sürtüp hepsinin yağlanıp sulanmasını sağlayacağız, iki elime şişleri aldım bir birine sürdüm,bir birine hafifce bastırdım, ciğerler suyunu bıraktı, castırı castır sesler gelirken, yağları ve sularıda cuhur cuhur kaynıyordu, hah işte bu kebap ne kadar kızarmış görünsede yumuşacık olur dedim.!

Bir lavaça sardım masaya götürdüm oturduk yemeye başladık, gülsüm, bu ne kadar lezzetli bir şey dedi, ehhh işte maraş usulü ciğer böyle olur dedim.!

Bağzı kötü kebapcılar aceleye getirir, dışını yakarlar,ağzına aldınmıydı gıcırt gıcırt yapar, ondan sonra pişirenin kafasında paralarlar, ciğer kebabı sakin bişer, sık çevrilir o zamanda bu lezzet elde edilir.!

ARKASI YARIN