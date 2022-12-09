İngiliz BBC'nin Kirli Oyunu

6 yaşındaki bir çocuğun evlendiğini iddia ederek bir yalana daha imza atmış, hafızlığa geçiş aşamasında çekilen fotoğrafı düğün fotoğrafı olarak servis etti. Birgün'e CHP'nin yayın organı Halk TV'de çomak tutarken İslam ve Müslüman düşmanları saldırıya geçti. Arpalarını Batı'dan alan Halk TV ve Birgün'ün akıl hocaları ise İngiliz BBC çıktı.