İnşaat Sektörü KMTSO’da Buluştu

Toplantıda, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’na bağlı yapı sanayi, bina yapım ve teknik hizmetler, bayındırlık ve teknik hizmetler, inşaat malzemeleri ticareti, mühendislik mimarlık faaliyetleri sektörlerinin mevcut durumu ve öncelikli sorunlarına ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Video konferans aracılığıyla gerçekleştirilen toplantıya KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu, KMTSO Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Toprak, KMTSO Yönetim Kurulu Üyesi Mikail Utlu, KMTSO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Beşen ve çok sayıda sanayici, tüccar ve işadamı katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu, “Pandemi ile birlikte hiç bilmediğimiz, tanımadığımız bir hayatın içine girdik. Şimdi yeni normal diye adlandırılan bir dönem yaşıyoruz. Bu da bir sürü sıkıntıyı beraberinde getirdi. Bu sıkıntıları zaman zaman kendi gücümüzle bertaraf edebiliyoruz. Pandemi döneminde, sizlerden aldığımız taleplerin ve sorunların takibini yaptık, uygulanmasını sağlamaya çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. Bu sorunların çoğu sizlerin istediği doğrultuda sonuçlandı. Sonuçlanmayanlar talepler ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bunlardan birisi kamudan alacakların tahsili ve bekleyen KDV’lerin ödenmesi. Bazı düzenlemeler yapılıyor ama henüz istediğimiz yere gelemedik. İlimizde hem sanayi hem de inşaat sektörünü yakından ilgilendiren yatırım alanları sorununun çözümü ve bunun yanında uçak seferleri konusunda düzenli uçuşların sağlanması adına girişimlerimiz devam ediyor. Bu iki konu bizim için öncelikli. Bugün de inşaat ile ilgili beş grubu toplayıp sizlerin isteklerini ve sektör için neler yapılabileceğini konuşmak için bu toplantıyı yapıyoruz.” şeklinde konuştu.