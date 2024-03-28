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İrfan Karatutlu: “Kahramanmaraş'ın Derdine Deva Olacağız”

DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, yerel seçimlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

İrfan Karatutlu: “Kahramanmaraş'ın Derdine Deva Olacağız”

İrfan Karatutlu: “Kahramanmaraş'ın Derdine Deva Olacağız”

DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, yerel seçimlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

28 Mart 2024 Perşembe 18:20

Bu seçimlerin Türkiye'nin makus talihini yenmesi için son fırsat olduğunu söyleyen Karatutlu:" Şunu sakın unutmayalım ki Kahramanmaraş'ın kaybedecek 5 senesi değil 5 dakikası bile yok" dedi.

Hem mecliste hem de sahada Kahramanmaraşlı hemşehrilerinin sesi olmaya devam eden Vekil Karatutlu, 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala seçmenlere önemli bilgilendirmede bulundu.

Vatandaşların mutlaka sandığa gitmesi gerektiğini vurgulayan Vekil Karatutlu açıklamasında şunları söyledi:" Yerel seçimler genel seçimler kadar önemlidir. Bizler de yerel seçimin ehemmiyetini farkında olan bir partiyiz. Bu yüzden DEVA Partisi Kahramanmaraş Belediye Başkan adayımız Taner Barışık ile ilçe ilçe, mahalle mahalle gezerek vatandaşlarımıza Kahramanmaraş'a vizyon ve misyon katacak projelerimizi anlatıyoruz. Sahalardan aldığımız geri dönüş bizleri mutlu ediyor. Eminim ki bu güzel geri dönüş sandığa yansıyacaktır. Türkiye'nin içinde bulunduğu makus talihinden kurtulmasının tek yolu yerel seçimlerdir. Lütfen bu seçimleri bir fırsat olarak görelim ve Türkiye'nin, Kahramanmaraş'ın geleceğini düşünen, dertlerine Deva olacak olan Deva Partisi'ne oy verelim. Şunu sakın unutmayalım ki Kahramanmaraş'ın kaybedecek 5 senesi değil 5 dakikası bile yok"dedi.

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İrfan Karatutlu: “Kahramanmaraşın Derdine Deva Olacağız”
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