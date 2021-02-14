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İş İnsanı Turgut Sezal Ve Tümkiad’tan Anlamlı Ziyaret

Genç ve Başarılı İş İnsanı Turgut Sezal, TÜMKİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Muhammet Eliaçık ve yönetimiyle beraber, Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yıl dönümünde Kahramanmaraş şehitliğini ve Kahramanmaraş’ın Kurtuluşunun Simgesi olan Sütçü İmam’ın kabrini ziyaret ederek milli mücadele kahramanlarını andı.

İş İnsanı Turgut Sezal Ve Tümkiad’tan Anlamlı Ziyaret

İş İnsanı Turgut Sezal Ve Tümkiad’tan Anlamlı Ziyaret

Genç ve Başarılı İş İnsanı Turgut Sezal, TÜMKİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Muhammet Eliaçık ve yönetimiyle beraber, Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yıl dönümünde Kahramanmaraş şehitliğini ve Kahramanmaraş’ın Kurtuluşunun Simgesi olan Sütçü İmam’ın kabrini ziyaret ederek milli mücadele kahramanlarını andı.

14 Şubat 2021 Pazar 19:39
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Genç işadamların oluşan heyet, şehitlik ziyaretinde şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktıktan sonra Maraş’ta ilk kurşunu atarak 12 Şubat Kurtuluş Destanını başlatan Milli Mücadelenin önde gelen kahramanlarından Sütçü İmam’ın türbesini de ziyaret ederek dualar okudu.

Ziyaretlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan İş İnsanı Turgut Sezal, “Maraş; maddenin, manaya boyun eğdiği, inanmış bir avuç insanın, azim ve kararlılıkla Türk Milletinin esir edilemeyeceğini tüm dünyaya gösterdiği kenttir. Bugün bizler de TÜMKİAD Kahramanmaraş Şube başkanımız ve üyeleri ile birlikte şehitliğimizi ziyaret ettik. Akabinde Milli Mücadele kahramanımız Sütçü İmam’ı kabri başında andık. Bu vesileyle 12 Şubat Kurtuluş Bayramımızın 101’inci yıldönümü dolayısıyla bizlere bu vatanı emanet eden başta şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, hepimizin bu onurlu gününü kutluyorum” dedi.

Kahramanmaraş’ta yakın zamanda kurulan ve kısa sürede yaptığı faaliyetlerle iş dünyasının önemli bir kuruluşu haline gelen TÜMKİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Muhammed Eliaçık ise şunları söyledi: “Bugün çok anlamlı bir gün yaşıyoruz. Tam 101 yıl önce modern silahlara karşı insanüstü bir savaş vererek bugünü bize miras bırakan kahramanlarımızı ziyaret ettik. Kahramanmaraş şehirlerden bir şehir değil, altında katman katman medeniyet barındıran bir kent. Yüzyıllar boyunca hep kıskanılan ve hep elde tutulmak istenen bir şehir. Bizde bu şehrin şimdiki bekçileri olarak geçmişimizi unutmayarak onların kabirlerinin başında dua ettik. Allah bizlere böyle kötü günleri bir daha göstermesin.”

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İş İnsanı Turgut Sezal Ve Tümkiad’tan Anlamlı Ziyaret
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