Kahramanmaraş Büyükşehir 210 Araçla Sahada

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

210 araç ve 250 personelle sahada olan Büyükşehir Belediyesi, arterlerde kar küreme, tuzlama ve buzlama önleyici solüsyon uygulamaları gerçekleştiriyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Şehir genelinde kar yağışının olumsuz etkilerini en aza indirme ve arterleri açık tutma amacıyla çalışmalarımıza günün ilk saatlerinden itibaren devam ediyoruz. 210 araç ve 250 personelle sahadayız. Kar küreme, tuzlama ve buzlanma önleyici solüsyon uygulamalarımız devam ediyor. 7/24 çalışmalarımız sürecek” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada ayrıca bu gibi hava koşullarında kış lastiği kullanımının hem vatandaş hem de ulaşım güvenliği için büyük önem arz ettiği belirtildi.