Kahramanmaraş Eczacılar Odası Başkanı Bahtiyar Murat Aras hayat kurtaracak tavsiyelerde bulundu

Salgın sürecinde maske ve mesafe kuralının hastalığın bulaşma riskini yüzde 99 ortadan kaldırdığını belirten Bahtiyar Murat Aras, Kahramanmaraş’ta ciddi artışın yaşandığı bir dönemde insanlara kurallara uyması gerektiğini ifade etti.

Grip aşısıyla ilgili de bilgi veren Aras, risk guruplarına aşamalı olarak bir ay içerisinde aşı çalışmasının tamamlanacağını bildirdi.

Aras yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı;

“AŞININ NE KADAR HAYAT KURTARICI OLDUĞU ANLAŞILDI”

“Korona virüs salgınıyla vatandaşların aşırı şekilde bir grip aşısı talebi var. Daha önce insanlar aşı reddi ediyor, çoklarına aşıları yaptırmıyordu ve hastalıklar patladı. Öyle bir hale geldi ki, kampanyalar başlatıldı. Ama bu salgınla birlikte gerçekle yüzleşti, aşının ne kadar hayat kurtarıcı olduğu anlaşıldı. Bu gün Covid-19 aşısı bulunsa binlerce insanımız ölmeyecek yada hastanede yatmayacaktı.

“E-NABIZ’DAN RİSK GURUPLARI ÖĞRENİLEBİLİR”

İnfluenza aşısı geçen yıl Türkiye’ye 1,5 milyon adet geldi. Olumsuz kampanyalarla eczanelerdeki aşıların son kullanma tarihleri geçti. Sağlık Bakanlığı da aynı miktarda aşıyı bu yıl için sipariş etti. Fakat Covid salgınıyla dünyada grip aşınsa talep patlayınca aynı miktar aşının arzında sıkıntı yaşanacağı öngörüsüyle Sağlık Bakanlığı tedbir aldı. Renkli reçete sistemiyle risk grubundaki vatandaşlara öncelik verdi. E-Nabızla risk gurupları sorgulama sı yapılacak ve eczaneler vasıtasıyla risk guruplarına ulaştırılacak.

Yani 2,5 milyona yakın aşının tamamı aşamalı olarak risk guruplarına 1 ay içinde yapılacak. Vatandaşlarımız E-Nabızdan risk guruplarını öğrenebilirler.

“MASKE VE MESAFE ŞART”

Virüs salgınında belirli bir mesafeye dikkat edilip maske takılırsa bulaşıcılık yüzde 99 oranında azaltıyor. Maske bu açıdan çok önemli. Dışarıda tek başınızayken maske takmanın bir önemi yok, asıl önemli olan insanlar bir topluluğa girdiğinde, arkadaşının yanında maskesini çıkartıyor. Bunun bir anlamı yok.

“HES KODU DOĞRU BİR UYGULAMA”

HES kodu doğru bir uygulama. HES kodu alan vatandaşların kodu 18 ay geçerli olabiliyor. İnsanlar dün hasta olmaya bilir ama bugün olabilir. Bunu HES koduyla tamamen çözme şansımız yok. Ama her şeye rağmen bir önlemdir, uymak lazım. Ama bu işin kuralı mesafe ve kalabalık yerlerde maskedir.

“HASTALIĞI BİLE BİLE YAYMANIN CİNAYETTEN FARKI YOK”

Bazı insanlar rehavete kapılıyor, hastalığı basite alıyor. Bakın bir insan sadece bir isim söylemek için yarım saat nefes almak zorunda kalıyorsa bu hastalığın ne kadar ciddi olduğunu göstermeye yeter. İnsan kendinde az etki gösteriyor diye bir hastalığı hafife alamaz. Yoksa sevdiklerimizin ölümüne neden olabiliriz. Burada büyük bir vebalde var. Hasta olduğunu bildiği halde buna önlem almayan kişiler bana göre cinayet işliyor.

Ülke olarak önemli bir mücadele veriyor. Kahramanmaraş’ta şu anda bu mücadelede ciddi bir artış eğilimi var. Burada herkes dikkat edecek. Eğer Maraş’ta bu hastalığı bir hafta kimse kimseye bulaştırmasın bu hastalıktan kurtuluruz.