Kahramanmaraş'ta anaokulu ve ana sınıflarında eğitim uzaktan yapılacak

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca Kovid-19 ile mücadele için yeni kararlar alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kovid 19 salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla ilimizde alınan tedbirlere ek olarak ilave tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda koronavirüs salgının seyri dikkate alındığında 01.12.2020 - 04.01.2021 tarihleri arasında ilimiz genelindeki resmi anaokulu ve anasınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim, öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine karar verilmiştir."